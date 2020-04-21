5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة.
كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة.
كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة.
كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة.
كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.