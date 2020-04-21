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5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

إجمالي الإصابات فوق الـ 52 ألفاً والوفيات 456

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة.

كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة.

كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
10:56 AM

5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

إجمالي الإصابات فوق الـ 52 ألفاً والوفيات 456

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة.

كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.

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