كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة.

5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-21 أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة. كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 10:56 AM

5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا إجمالي الإصابات فوق الـ 52 ألفاً والوفيات 456





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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة.

كما اعلنت تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763 حالة.