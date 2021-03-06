النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الرياضة واتحاد السيارات.. تقدم العزاء لأسرة "الشمري"

المتسابق تعرّض لحادث خلال رالي الشرقية

قدمت وزارة الرياضة العزاء والمواساة لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي تعرض لحادث خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد نعى الشمري قبل قليل أيضاً، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزارة الرياضة واتحاد السيارات.. تقدم العزاء لأسرة "الشمري"
سبق

قدمت وزارة الرياضة العزاء والمواساة لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي تعرض لحادث خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد نعى الشمري قبل قليل أيضاً، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
02:26 PM

وزارة الرياضة واتحاد السيارات.. تقدم العزاء لأسرة "الشمري"

المتسابق تعرّض لحادث خلال رالي الشرقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,104

قدمت وزارة الرياضة العزاء والمواساة لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي تعرض لحادث خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد نعى الشمري قبل قليل أيضاً، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,586
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,063

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة