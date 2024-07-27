"فؤاد المباركي" يدخل القفص الذهبي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-27
احتفلت أسرة المباركي، بزواج الشاب "فؤاد إسماعيل نوح مباركي" من كريمة عبدالوهاب محمد قاسم شعبي، في حفل بهيج أقيم بمحافظة صامطة.
شرّف الحفل جمعٌ من الشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.
"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
12:40 PM
"فؤاد المباركي" يدخل القفص الذهبي
احتفلت أسرة المباركي، بزواج الشاب "فؤاد إسماعيل نوح مباركي" من كريمة عبدالوهاب محمد قاسم شعبي، في حفل بهيج أقيم بمحافظة صامطة.
شرّف الحفل جمعٌ من الشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.
"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.