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"فؤاد المباركي" يدخل القفص الذهبي

احتفلت أسرة المباركي، بزواج الشاب "فؤاد إسماعيل نوح مباركي" من كريمة عبدالوهاب محمد قاسم شعبي، في حفل بهيج أقيم بمحافظة صامطة.

شرّف الحفل جمعٌ من الشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.

"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.

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"فؤاد المباركي" يدخل القفص الذهبي
سبق

احتفلت أسرة المباركي، بزواج الشاب "فؤاد إسماعيل نوح مباركي" من كريمة عبدالوهاب محمد قاسم شعبي، في حفل بهيج أقيم بمحافظة صامطة.

شرّف الحفل جمعٌ من الشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.

"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
12:40 PM

"فؤاد المباركي" يدخل القفص الذهبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفلت أسرة المباركي، بزواج الشاب "فؤاد إسماعيل نوح مباركي" من كريمة عبدالوهاب محمد قاسم شعبي، في حفل بهيج أقيم بمحافظة صامطة.

شرّف الحفل جمعٌ من الشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.

"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,172
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,323
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,248
29 مليار ..

29 مليار ..

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