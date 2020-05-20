"ميشوستين": تفشي "كورونا" في روسيا دخل مرحلة الاستقرار

عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس يبلغ 300 ألف حالة

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، أن تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده دخل في مرحلة أكثر استقراراً.

وحذّر "ميشوستين" من أن القيود يجب أن ترفع بحذر في 17 منطقة سُمح لها باتخاذ هذه الخطوات.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في روسيا 300 ألف حالة لكن الزيادة اليومية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 1 مايو.