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بأمر من رئيس تركمانستان إغلاق "باب الجحيم".. لهذه الأسباب

أمر رئيس تركمانستان بإطفاء ما يُعرف في البلاد باسم "باب الجحيم"، وهي فوهة غاز مشتعلة في الصحراء، منذ عقود.

ويريد "محمدوف" إطفاء النار لأسباب تتعلق بالبيئة والصحة؛ فضلًا عن جهوده لزيادة صادرات بلاده من الغاز.

ويكتنف الغموض نشأة فوهة "دارفازا" هذه في صحراء قاره قوم.. ويعتقد الكثيرون أنها تعود إلى أعمال حفر فاشلة قام بها السوفييت عام 1971.. أما المستكشف الكندي، جورج كورونيس، فقد عاين عُمق الفوهة في 2013، وتَبين له أنه لا أحد يعرف كيف نشأت؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

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بأمر من رئيس تركمانستان إغلاق "باب الجحيم".. لهذه الأسباب
سبق

أمر رئيس تركمانستان بإطفاء ما يُعرف في البلاد باسم "باب الجحيم"، وهي فوهة غاز مشتعلة في الصحراء، منذ عقود.

ويريد "محمدوف" إطفاء النار لأسباب تتعلق بالبيئة والصحة؛ فضلًا عن جهوده لزيادة صادرات بلاده من الغاز.

ويكتنف الغموض نشأة فوهة "دارفازا" هذه في صحراء قاره قوم.. ويعتقد الكثيرون أنها تعود إلى أعمال حفر فاشلة قام بها السوفييت عام 1971.. أما المستكشف الكندي، جورج كورونيس، فقد عاين عُمق الفوهة في 2013، وتَبين له أنه لا أحد يعرف كيف نشأت؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:35 AM

بأمر من رئيس تركمانستان إغلاق "باب الجحيم".. لهذه الأسباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,616

أمر رئيس تركمانستان بإطفاء ما يُعرف في البلاد باسم "باب الجحيم"، وهي فوهة غاز مشتعلة في الصحراء، منذ عقود.

ويريد "محمدوف" إطفاء النار لأسباب تتعلق بالبيئة والصحة؛ فضلًا عن جهوده لزيادة صادرات بلاده من الغاز.

ويكتنف الغموض نشأة فوهة "دارفازا" هذه في صحراء قاره قوم.. ويعتقد الكثيرون أنها تعود إلى أعمال حفر فاشلة قام بها السوفييت عام 1971.. أما المستكشف الكندي، جورج كورونيس، فقد عاين عُمق الفوهة في 2013، وتَبين له أنه لا أحد يعرف كيف نشأت؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

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