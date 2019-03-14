قطر تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي يرتفع لـ 337 حالة

"الصحة": توسیع دوائر البحث وإجراء الفحوص اللازمة لكل المخالطين

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، السبت، تسجيل ١٧ حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد- 19) في دولة قطر.

وقالت الوزارة، في بیان، إن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقاً بين العمالة الوافدة ممَّن هم في الحجر الصحي. وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

ونوّھت الوزارة بأن الجھات المختصّة في الوزارة تستمر في توسیع دوائر البحث وإجراء الفحوص اللازمة لكل مَن كان على تواصل مع الحالات المؤكّدة.

ووصل عدد إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد- 19) في دولة قطر، إلى 337.