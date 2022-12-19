النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن فتح باب التسجيل على عدة رتب

للرجال.. للتعيين في مناطق المملكة ووفق الشروط المعتمدة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي "رجال" على رتبة "رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي" للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأشارت "الإدارة" إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 25/ 4/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 29/ 4/ 1441هـ عن طريق بوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمين أن تتوفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

كما اشترطت أن يجتاز المتقدم كل إجراءات واختبارات القبول وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، مشيرة إلى أنه تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن فتح باب التسجيل على عدة رتب
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي "رجال" على رتبة "رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي" للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأشارت "الإدارة" إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 25/ 4/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 29/ 4/ 1441هـ عن طريق بوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمين أن تتوفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

كما اشترطت أن يجتاز المتقدم كل إجراءات واختبارات القبول وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، مشيرة إلى أنه تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:34 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن فتح باب التسجيل على عدة رتب

للرجال.. للتعيين في مناطق المملكة ووفق الشروط المعتمدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
4,697

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي "رجال" على رتبة "رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي" للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأشارت "الإدارة" إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 25/ 4/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 29/ 4/ 1441هـ عن طريق بوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمين أن تتوفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

كما اشترطت أن يجتاز المتقدم كل إجراءات واختبارات القبول وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، مشيرة إلى أنه تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,477
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,342
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,724
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,165

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة