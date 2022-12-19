القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن فتح باب التسجيل على عدة رتب

للرجال.. للتعيين في مناطق المملكة ووفق الشروط المعتمدة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي "رجال" على رتبة "رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي" للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأشارت "الإدارة" إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 25/ 4/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 29/ 4/ 1441هـ عن طريق بوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمين أن تتوفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

كما اشترطت أن يجتاز المتقدم كل إجراءات واختبارات القبول وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، مشيرة إلى أنه تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.