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نهائي خليجي 24: الشوط الأول ينتهي سلبياً

انتهت الحصة الأولى من نهائي كأس الخليج "خليجي24" بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني سلبياً.

الحصة الأولى:

بدأ المنتخبان المباراة بضغط متبادل وتحصل الطرفان على بعض الفرص لم تستثمر، أبرزها تسديدة سعودية ارتطمت في القائم.

وفي الدقيقة العاشرة أهدر سلمان الفرج ركلة جزاء للأخضر بعد أن سددها وارتطمت في العارضة وخرجت.

وعند الدقيقة الثالثة عشرة هجمة مرتدة للمنتخب البحريني وصلت إلى المهاجم الذي واجه فواز القرني سددها في يد الحارس.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين تهيأت فرصة لفراس البريكان واجه المرمى لعبها ضعيفة مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة الأربعين ركلة ركنية لمنتخب البحرين لعبها علي الرميحي برأسه أبدع فواز القرني في التصدي لها.

خليجي 24 المنتخب السعودي المنتخب البحريني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نهائي خليجي 24: الشوط الأول ينتهي سلبياً
سبق

انتهت الحصة الأولى من نهائي كأس الخليج "خليجي24" بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني سلبياً.

الحصة الأولى:

بدأ المنتخبان المباراة بضغط متبادل وتحصل الطرفان على بعض الفرص لم تستثمر، أبرزها تسديدة سعودية ارتطمت في القائم.

وفي الدقيقة العاشرة أهدر سلمان الفرج ركلة جزاء للأخضر بعد أن سددها وارتطمت في العارضة وخرجت.

وعند الدقيقة الثالثة عشرة هجمة مرتدة للمنتخب البحريني وصلت إلى المهاجم الذي واجه فواز القرني سددها في يد الحارس.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين تهيأت فرصة لفراس البريكان واجه المرمى لعبها ضعيفة مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة الأربعين ركلة ركنية لمنتخب البحرين لعبها علي الرميحي برأسه أبدع فواز القرني في التصدي لها.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
07:56 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:09 PM

نهائي خليجي 24: الشوط الأول ينتهي سلبياً

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
4
2,033

انتهت الحصة الأولى من نهائي كأس الخليج "خليجي24" بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني سلبياً.

الحصة الأولى:

بدأ المنتخبان المباراة بضغط متبادل وتحصل الطرفان على بعض الفرص لم تستثمر، أبرزها تسديدة سعودية ارتطمت في القائم.

وفي الدقيقة العاشرة أهدر سلمان الفرج ركلة جزاء للأخضر بعد أن سددها وارتطمت في العارضة وخرجت.

وعند الدقيقة الثالثة عشرة هجمة مرتدة للمنتخب البحريني وصلت إلى المهاجم الذي واجه فواز القرني سددها في يد الحارس.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين تهيأت فرصة لفراس البريكان واجه المرمى لعبها ضعيفة مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة الأربعين ركلة ركنية لمنتخب البحرين لعبها علي الرميحي برأسه أبدع فواز القرني في التصدي لها.

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