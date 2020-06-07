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"العدل": لن نستقبل بمرافقنا مراجعاً لم يحجز موعداً مسبقاً عبر "ناجز"

أوضحت أنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية

أكّدت وزارة العدل أنها لن تستقبل أيّ مستفيد في المرافق العدلية سواءً في المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة، إلا بحجز مسبق من خلال خدمة "المواعيد الإلكترونية" التي بدأت من صباح اليوم الأحد عبر بوابة ناجز الإلكترونية http://Najiz.Sa.

وأوضحت "العدل"، أنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواءً فيما يخص القضاء أو التنفيذ أو التوثيق عبر بوابة ناجز الإلكترونية، أو من خلال مركز التواصل الموحد (1950).

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": لن نستقبل بمرافقنا مراجعاً لم يحجز موعداً مسبقاً عبر "ناجز"
سبق

أكّدت وزارة العدل أنها لن تستقبل أيّ مستفيد في المرافق العدلية سواءً في المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة، إلا بحجز مسبق من خلال خدمة "المواعيد الإلكترونية" التي بدأت من صباح اليوم الأحد عبر بوابة ناجز الإلكترونية http://Najiz.Sa.

وأوضحت "العدل"، أنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواءً فيما يخص القضاء أو التنفيذ أو التوثيق عبر بوابة ناجز الإلكترونية، أو من خلال مركز التواصل الموحد (1950).

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:04 AM

"العدل": لن نستقبل بمرافقنا مراجعاً لم يحجز موعداً مسبقاً عبر "ناجز"

أوضحت أنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
2,680

أكّدت وزارة العدل أنها لن تستقبل أيّ مستفيد في المرافق العدلية سواءً في المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة، إلا بحجز مسبق من خلال خدمة "المواعيد الإلكترونية" التي بدأت من صباح اليوم الأحد عبر بوابة ناجز الإلكترونية http://Najiz.Sa.

وأوضحت "العدل"، أنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواءً فيما يخص القضاء أو التنفيذ أو التوثيق عبر بوابة ناجز الإلكترونية، أو من خلال مركز التواصل الموحد (1950).

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