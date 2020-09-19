"الصحة" تنشر مقطعاً توضيحياً للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة

نشرت "الصحة"، عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية #عش بصحة، مقطعاً يوضّح كيفية التعامل في حال الإصابة بكورونا أو المخالطة أو الرغبة في التأكّد.

وتضمن المقطع الإشارة إلى أن الشخص المصاب قد تكون لديه الأعراض ظاهرة، وهنا يجب عليه التوجه إلى إحدى عيادات "تطمن" المتوافرة حول المملكة، إضافة إلى الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع بداية ظهور الأعراض، وتكون نهايتها مع انتهاء المدة بشرط اختفاء الأعراض عن الشخص المصاب، مع أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية بعد التعافي.

واوضح المقطع، أنه في حال كنت مخالطاً لأشخاص أو مريض تتوقع إصابتهم في المنزل نفسه أو سبق أن تواصلت معهم عن طريق المصافحة والملامسة أو التواصل مع مصاب بمسافة أقل من مترين وعن مدة لا تقل عن 15 دقيقة، فإنه يجب على الشخص التسجيل في مركز "تطمن" مع البداية مباشرة في إجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً دون الحاجة إلى فحص كورونا، وهي المدة التي يحتضن بها الجسم، الفيروس وقد لا يظهر ذلك عند أخذ العيّنة.

أما عند الرغبة في إجراء الفحص، فقد أبان المقطع أن هذا الإجراء يتم بالتوجه مباشرة إلى مركز "تأكد"، وفي حال ثبوت الإصابة يجب اتباع المسار المنزلي المطبق في الاحترازات ولو كانت سلبية، فيجب الاستمرار في الاحترازات وتطبيق شروط السلامة

ويمكن الاطلاع على المقطع والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي:

https://twitter.com/SaudiMOH/status/1306167753892671488?s=20