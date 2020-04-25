النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. لحظة إفطار أفراد مرور جازان أثناء تنفيذ مهام منع التجول

لقطات مصورة رصدتهم بالنقاط المرورية في مغرب أول أيام رمضان

شهد مغرب الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة جازان في عدد من النقاط والمواقع لمنع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، يبذل رجال الأمن بمنطقة جازان جهوداً كبيرة في تطبيق منع التجول مع أول أيام رمضان حيث تم تغيير وقت المنع ليصبح من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحاً.

جازان رجال الأمن شهر رمضان منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. لحظة إفطار أفراد مرور جازان أثناء تنفيذ مهام منع التجول
سبق

شهد مغرب الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة جازان في عدد من النقاط والمواقع لمنع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، يبذل رجال الأمن بمنطقة جازان جهوداً كبيرة في تطبيق منع التجول مع أول أيام رمضان حيث تم تغيير وقت المنع ليصبح من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحاً.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:32 AM

شاهد.. لحظة إفطار أفراد مرور جازان أثناء تنفيذ مهام منع التجول

لقطات مصورة رصدتهم بالنقاط المرورية في مغرب أول أيام رمضان

A A A
فهد كاملي - جازان
4
20,078

شهد مغرب الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة جازان في عدد من النقاط والمواقع لمنع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، يبذل رجال الأمن بمنطقة جازان جهوداً كبيرة في تطبيق منع التجول مع أول أيام رمضان حيث تم تغيير وقت المنع ليصبح من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة