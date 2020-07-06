ولايات جنوب أمريكا في خطر.. "كورونا" يواصل والإصابات تقل!

انخفاض قد يكون ناجمًا عن آلية حصول "جونز هوبكنز" على البيانات

سجلت الولايات المتحدة، مساء أمس الأحد، أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الاثنين) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أن الولايات المتحدة سجلت خلال 24 ساعة 39.379 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 234 وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129.291 شخصًا.

وهذه الأرقام، التي تقل كثيرًا عن تلك التي سُجلت خلال الأيام الأخيرة والتي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة)، تُظهر تباطؤًا في وتيرة تفشي الوباء؛ لكن هذا الأمر لا يمكن الركون إليه؛ إذ إن هذا الانخفاض قد يكون ناجمًا عن آلية حصول "جونز هوبكنز" على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة في نهاية الأسبوع.

والولايات المتحدة هي -وبفارق شاسع عن سائر دول العالم- البلد الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد-19؛ سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2.876.143 إصابة.

والأحد حذّر حكام ولايات جنوبية من أن ولاياتهم تواجه خطر تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد محاولة الرئيس دونالد ترامب، التقليل من خطورة انتشار الفيروس القاتل.