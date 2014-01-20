"الفريح" أستاذ مساعد بكلية الإدارة بجامعة المجمعة

عُين الدكتور عادل بن سليمان الفريح، أستاذاً مساعداً بكلية الإدارة بجامعة المجمعة.
و"الفريح" صاحب خبرة أكاديمية طويلة، ونشر أكثر من ٨ بحوث علمية وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية المحلية والدولية، وعضو محكّم لأكثر من مجلة علمية دولية تصنيف Scopus وISI، وعضو بهيئة التحرير لأكثر من ٥ مجلات علمية تصنيف Scopus وISI، وفاز بأفضل بحث مقدم في مؤتمر الإدارة بالولايات المتحدة ٢٠١٤.
عُين الدكتور عادل بن سليمان الفريح، أستاذاً مساعداً بكلية الإدارة بجامعة المجمعة.
و"الفريح" صاحب خبرة أكاديمية طويلة، ونشر أكثر من ٨ بحوث علمية وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية المحلية والدولية، وعضو محكّم لأكثر من مجلة علمية دولية تصنيف Scopus وISI، وعضو بهيئة التحرير لأكثر من ٥ مجلات علمية تصنيف Scopus وISI، وفاز بأفضل بحث مقدم في مؤتمر الإدارة بالولايات المتحدة ٢٠١٤.
عُين الدكتور عادل بن سليمان الفريح، أستاذاً مساعداً بكلية الإدارة بجامعة المجمعة.
و"الفريح" صاحب خبرة أكاديمية طويلة، ونشر أكثر من ٨ بحوث علمية وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية المحلية والدولية، وعضو محكّم لأكثر من مجلة علمية دولية تصنيف Scopus وISI، وعضو بهيئة التحرير لأكثر من ٥ مجلات علمية تصنيف Scopus وISI، وفاز بأفضل بحث مقدم في مؤتمر الإدارة بالولايات المتحدة ٢٠١٤.