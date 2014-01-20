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"الفريح" أستاذ مساعد بكلية الإدارة بجامعة المجمعة

عُين الدكتور عادل بن سليمان الفريح، أستاذاً مساعداً بكلية الإدارة بجامعة المجمعة.

و"الفريح" صاحب خبرة أكاديمية طويلة، ونشر أكثر من ٨ بحوث علمية وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية المحلية والدولية، وعضو محكّم لأكثر من مجلة علمية دولية تصنيف Scopus وISI، وعضو بهيئة التحرير لأكثر من ٥ مجلات علمية تصنيف Scopus وISI، وفاز بأفضل بحث مقدم في مؤتمر الإدارة بالولايات المتحدة ٢٠١٤.

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"الفريح" أستاذ مساعد بكلية الإدارة بجامعة المجمعة
سبق

عُين الدكتور عادل بن سليمان الفريح، أستاذاً مساعداً بكلية الإدارة بجامعة المجمعة.

و"الفريح" صاحب خبرة أكاديمية طويلة، ونشر أكثر من ٨ بحوث علمية وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية المحلية والدولية، وعضو محكّم لأكثر من مجلة علمية دولية تصنيف Scopus وISI، وعضو بهيئة التحرير لأكثر من ٥ مجلات علمية تصنيف Scopus وISI، وفاز بأفضل بحث مقدم في مؤتمر الإدارة بالولايات المتحدة ٢٠١٤.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
10:53 AM

"الفريح" أستاذ مساعد بكلية الإدارة بجامعة المجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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عُين الدكتور عادل بن سليمان الفريح، أستاذاً مساعداً بكلية الإدارة بجامعة المجمعة.

و"الفريح" صاحب خبرة أكاديمية طويلة، ونشر أكثر من ٨ بحوث علمية وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية المحلية والدولية، وعضو محكّم لأكثر من مجلة علمية دولية تصنيف Scopus وISI، وعضو بهيئة التحرير لأكثر من ٥ مجلات علمية تصنيف Scopus وISI، وفاز بأفضل بحث مقدم في مؤتمر الإدارة بالولايات المتحدة ٢٠١٤.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,370
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,104
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,498
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,364

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