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سفير المملكة باليمن: اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي

قال: اعتداءات وجرائم الانقلابيين تستوجب المحاسبة

أكد سفير المملكة العربية السعودية باليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي.

وقال "آل جابر": إن اعتداءات وجرائم الحوثيين الإرهابية تستوجب المحاسبة.

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سفير المملكة باليمن: اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي
سبق

أكد سفير المملكة العربية السعودية باليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي.

وقال "آل جابر": إن اعتداءات وجرائم الحوثيين الإرهابية تستوجب المحاسبة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:45 AM

سفير المملكة باليمن: اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي

قال: اعتداءات وجرائم الانقلابيين تستوجب المحاسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,022

أكد سفير المملكة العربية السعودية باليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي.

وقال "آل جابر": إن اعتداءات وجرائم الحوثيين الإرهابية تستوجب المحاسبة.

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