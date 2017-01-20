سفير المملكة باليمن: اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي

أكد سفير المملكة العربية السعودية باليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي.
وقال "آل جابر": إن اعتداءات وجرائم الحوثيين الإرهابية تستوجب المحاسبة.
أكد سفير المملكة العربية السعودية باليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي.
وقال "آل جابر": إن اعتداءات وجرائم الحوثيين الإرهابية تستوجب المحاسبة.
أكد سفير المملكة العربية السعودية باليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي.
وقال "آل جابر": إن اعتداءات وجرائم الحوثيين الإرهابية تستوجب المحاسبة.
أكد سفير المملكة العربية السعودية باليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن اعتراف الحوثيين باستهداف مواقع مدنية بالسعودية والإمارات عمل إرهابي.
وقال "آل جابر": إن اعتداءات وجرائم الحوثيين الإرهابية تستوجب المحاسبة.