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حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 1.386 مغربيًّا ويقتل 33

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 73.780

سجَّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين منذ ظهور الجائحة فيها 73.780 حالة إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 1.394.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 56.096.

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حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 1.386 مغربيًّا ويقتل 33
سبق

سجَّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين منذ ظهور الجائحة فيها 73.780 حالة إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 1.394.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 56.096.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
10:03 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
12:59 AM

حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 1.386 مغربيًّا ويقتل 33

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 73.780

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجَّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين منذ ظهور الجائحة فيها 73.780 حالة إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 1.394.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 56.096.

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