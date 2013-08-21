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المسند مبشراً بالهطولات: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل

قال: فترة غنية بأمطارها الصيفية وقد تكون غزيرة أحياناً

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تعاود الأمطار فوق أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير و #الباحة وربما تمتد حتى مرتفعات #الطائف.

وقال عبر تويتر: في #عسير و #جازان و #اليمن (عادة) تعد هذه الفترة من السنة غنية بأمطارها الصيفية التي قد تكون غزيرة أحياناً.. ويُشار إلى أن نهاية أغسطس الذي يتزامن مع دخول #سهيل (24 أغسطس)؛ (قد) تهطل فيه أمطار خفيفة على الوسطى، والعوام قالوا: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

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المسند مبشراً بالهطولات: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تعاود الأمطار فوق أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير و #الباحة وربما تمتد حتى مرتفعات #الطائف.

وقال عبر تويتر: في #عسير و #جازان و #اليمن (عادة) تعد هذه الفترة من السنة غنية بأمطارها الصيفية التي قد تكون غزيرة أحياناً.. ويُشار إلى أن نهاية أغسطس الذي يتزامن مع دخول #سهيل (24 أغسطس)؛ (قد) تهطل فيه أمطار خفيفة على الوسطى، والعوام قالوا: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
10:58 AM

المسند مبشراً بالهطولات: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل

قال: فترة غنية بأمطارها الصيفية وقد تكون غزيرة أحياناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تعاود الأمطار فوق أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير و #الباحة وربما تمتد حتى مرتفعات #الطائف.

وقال عبر تويتر: في #عسير و #جازان و #اليمن (عادة) تعد هذه الفترة من السنة غنية بأمطارها الصيفية التي قد تكون غزيرة أحياناً.. ويُشار إلى أن نهاية أغسطس الذي يتزامن مع دخول #سهيل (24 أغسطس)؛ (قد) تهطل فيه أمطار خفيفة على الوسطى، والعوام قالوا: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

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