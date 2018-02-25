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الرئيس اليمني يتوعد بملاحقة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها

قال: الأعمال الإرهابية لن تُثني الشعب عن الانتصار لإرادته في الأمن

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن العناصر الإرهابية ومَن يساندها ويموّلها تحاول عبثاً أن تعكر صفو الأمن والاستقرار الذي تشهده مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبدربه منصور هادي بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، عقب الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب في منطقة جولدمور بمديرية التواهي في عدن؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد "هادي" التأكيد -خلال الاتصال- على أن تلك الأعمال لن تُثني الشعب عن الانتصار لإرادته الحقة في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أن الأجهزة الأمنية، ماضية في مهمتها الأولى لمكافحة ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وضبط الإرهابيين وكشف أوكارهم وتسليمهم للقضاء ومحاكمتهم وتطبيق أحكام القانون فيهم.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الهجوم الإرهابي، أسفر عن مقتل جندييْن اثنين وإصابة ثلاثة وخمسين بينهم مدنيون؛ وفق حصيلة أولية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس اليمني يتوعد بملاحقة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها
سبق

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن العناصر الإرهابية ومَن يساندها ويموّلها تحاول عبثاً أن تعكر صفو الأمن والاستقرار الذي تشهده مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبدربه منصور هادي بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، عقب الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب في منطقة جولدمور بمديرية التواهي في عدن؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد "هادي" التأكيد -خلال الاتصال- على أن تلك الأعمال لن تُثني الشعب عن الانتصار لإرادته الحقة في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أن الأجهزة الأمنية، ماضية في مهمتها الأولى لمكافحة ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وضبط الإرهابيين وكشف أوكارهم وتسليمهم للقضاء ومحاكمتهم وتطبيق أحكام القانون فيهم.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الهجوم الإرهابي، أسفر عن مقتل جندييْن اثنين وإصابة ثلاثة وخمسين بينهم مدنيون؛ وفق حصيلة أولية.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
09:39 AM

الرئيس اليمني يتوعد بملاحقة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها

قال: الأعمال الإرهابية لن تُثني الشعب عن الانتصار لإرادته في الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - عدن
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قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن العناصر الإرهابية ومَن يساندها ويموّلها تحاول عبثاً أن تعكر صفو الأمن والاستقرار الذي تشهده مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبدربه منصور هادي بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، عقب الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب في منطقة جولدمور بمديرية التواهي في عدن؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد "هادي" التأكيد -خلال الاتصال- على أن تلك الأعمال لن تُثني الشعب عن الانتصار لإرادته الحقة في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أن الأجهزة الأمنية، ماضية في مهمتها الأولى لمكافحة ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وضبط الإرهابيين وكشف أوكارهم وتسليمهم للقضاء ومحاكمتهم وتطبيق أحكام القانون فيهم.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الهجوم الإرهابي، أسفر عن مقتل جندييْن اثنين وإصابة ثلاثة وخمسين بينهم مدنيون؛ وفق حصيلة أولية.

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