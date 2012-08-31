شاهد.. جامعة الطائف ترحب بطلابها المستجدين للعام الجديد بحفل افتراضي

حثّتهم على بذل الجهد في طلب العلم لتحقيق رؤى وطموحات القيادة

هنأ رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، الطلاب والطالبات المستجدين على قبولهم في الجامعة، وحثهم على بذل الجهد في طلب العلم واستثمار الوقت في تحقيق رؤى وطموحات القيادة الرشيدة باعتبارهم عماد الوطن.

جاء ذلك خلال رعاية مدير جامعة الطائف لحفل الجامعة الافتراضي لاستقبال الطلبة المستجدين للعام الجامعي 1442هـ.

وشهد الحفل الافتراضي بث فيلم تعريفي بالجامعة يشرح برامجها الأكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ومبادراتها التي أطلقتها للاستفادة من إمكاناتها البشرية والتقنية في خدمة مجتمعها وتعزيز دورها الريادي خارج اسوارها ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار"، الهادفة إلى تفعيل دور محافظة الطائف وزيادة مساهمتها العلمية والبحثية، استناداً إلى رؤية المملكة 2030.

من جانبها، قدّمت كل من عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة شؤون المكتبات، وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، إضافة إلى مركز الخدمات الطبية، عروضاً عن أبرز ما يهم الطلبة المستجدين خلال مسيرتهم الأكاديمية بجامعة الطائف والتعريف بخدماتها المقدمة لهم.

إلى هذا أتاحت الجامعة للطلبة المستجدين التعرف على كلياتهم ومنسوبيها بعد الحفل الافتراضي، من خلال مجتمع الكلية في منصة (البلاك بورد).