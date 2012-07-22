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"تركي بن محمد" يعايد أيتام "بناء" بنصف مليون ريال

لرسم السعادة على وجوههم وإدخال السرور في نفوسهم

قدم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة بالشرقية، معايدة للأيتام الذين ترعاهم الجمعية؛ حيث ساهم بمبلغ 500 ألف ريال كعيدية لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية المعتادة منه بهدف رسم السعادة على وجوه الأيتام وإدخال السرور على نفوسهم في العيد.

يذكر أن جمعية بناء لها العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية للأيتام، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها خلال عيد الأضحى المبارك، ومن ضمنها توزيع أكثر من ٢٥٠ أضحية بتكلفة تجاوزت ٤٣٠ ألف ريال، وبلغ عدد الأسر المستفيدة ٥٠٠ أسرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن محمد" يعايد أيتام "بناء" بنصف مليون ريال
سبق

قدم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة بالشرقية، معايدة للأيتام الذين ترعاهم الجمعية؛ حيث ساهم بمبلغ 500 ألف ريال كعيدية لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية المعتادة منه بهدف رسم السعادة على وجوه الأيتام وإدخال السرور على نفوسهم في العيد.

يذكر أن جمعية بناء لها العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية للأيتام، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها خلال عيد الأضحى المبارك، ومن ضمنها توزيع أكثر من ٢٥٠ أضحية بتكلفة تجاوزت ٤٣٠ ألف ريال، وبلغ عدد الأسر المستفيدة ٥٠٠ أسرة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
02:14 PM

"تركي بن محمد" يعايد أيتام "بناء" بنصف مليون ريال

لرسم السعادة على وجوههم وإدخال السرور في نفوسهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قدم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة بالشرقية، معايدة للأيتام الذين ترعاهم الجمعية؛ حيث ساهم بمبلغ 500 ألف ريال كعيدية لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية المعتادة منه بهدف رسم السعادة على وجوه الأيتام وإدخال السرور على نفوسهم في العيد.

يذكر أن جمعية بناء لها العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية للأيتام، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها خلال عيد الأضحى المبارك، ومن ضمنها توزيع أكثر من ٢٥٠ أضحية بتكلفة تجاوزت ٤٣٠ ألف ريال، وبلغ عدد الأسر المستفيدة ٥٠٠ أسرة.

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