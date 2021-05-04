"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان مصحوبة برياح وتدني الرؤية

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.