النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1024 خلال الـ24 ساعة الماضية

الشؤون الإسلامية: انتهاء المرحلة الأولى من الخطة التوعوية للحجاج

تحقيقًا لرسالة الوزارة في إرشاد ضيوف الرحمن بشأن أحكام المناسك

أنهت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المرحلة الأولى من خطتها التوعوية والإرشادية لحج 1442هـ، التي نفذتها منذ بدء الموسم وحتى يوم النحر تحقيقاً لرسالة الوزارة في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن بأحكام المناسك وما يتعلق بشؤون الحج، والحث على تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الخطة التوعوية والإرشادية في مرحلتها الأولى بث 900 ألف رسالة نصية عبر مشغلي شركات الاتصالات، إلى جانب بطاقات ومقاطع توعوية عبر 62 شاشة إلكترونية بمسجدي نمرة والمشعر الحرام وبعشر لغات عالمية، وتقديم ضمن برنامج "حج بسلام وأمان 2" 10 محاضرات دعوية لأعضاء هيئة كبار العلماء عبر قناة الوزارة باليوتيوب.

وتم تنفيذ برنامجي مناسك وحديث الحج بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمشاركة دعاة الوزارة، وقُدمت خدمة الهاتف المجاني الذي يتناوب عليه علماء ودعاة ومترجمون بعشر لغات عالمية وعلى مدار الساعة.

وأطلقت خدمات المرشد الآلي في مساجد المشاعر المقدسة ومقر الحملات تحقيقًا للتباعد الجسدي، وكذلك تم تكليف 135 داعية منذ بدء وصول الحجاج وخلال تنقلاتهم بين مشعر عرفات ومزدلفة ومنى.

وبيّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المرحلة الثانية من الخطة بدأت اليوم، مع أول يوم من أيام التشريق، وتستمرّ حتى مغادرة الحجاج، وتركز على المسائل المتعلقة بأحكام أيام التشريق والتعجل وإتمام الحج، وتستهدف بث 500 ألف رسالة نصية لهواتف الحجاج ومواصلة تنفيذ البرامج الدعوية بمقر الحملات وعبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية، إلى جانب التأكيد على الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشؤون الإسلامية: انتهاء المرحلة الأولى من الخطة التوعوية للحجاج
سبق

أنهت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المرحلة الأولى من خطتها التوعوية والإرشادية لحج 1442هـ، التي نفذتها منذ بدء الموسم وحتى يوم النحر تحقيقاً لرسالة الوزارة في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن بأحكام المناسك وما يتعلق بشؤون الحج، والحث على تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الخطة التوعوية والإرشادية في مرحلتها الأولى بث 900 ألف رسالة نصية عبر مشغلي شركات الاتصالات، إلى جانب بطاقات ومقاطع توعوية عبر 62 شاشة إلكترونية بمسجدي نمرة والمشعر الحرام وبعشر لغات عالمية، وتقديم ضمن برنامج "حج بسلام وأمان 2" 10 محاضرات دعوية لأعضاء هيئة كبار العلماء عبر قناة الوزارة باليوتيوب.

وتم تنفيذ برنامجي مناسك وحديث الحج بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمشاركة دعاة الوزارة، وقُدمت خدمة الهاتف المجاني الذي يتناوب عليه علماء ودعاة ومترجمون بعشر لغات عالمية وعلى مدار الساعة.

وأطلقت خدمات المرشد الآلي في مساجد المشاعر المقدسة ومقر الحملات تحقيقًا للتباعد الجسدي، وكذلك تم تكليف 135 داعية منذ بدء وصول الحجاج وخلال تنقلاتهم بين مشعر عرفات ومزدلفة ومنى.

وبيّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المرحلة الثانية من الخطة بدأت اليوم، مع أول يوم من أيام التشريق، وتستمرّ حتى مغادرة الحجاج، وتركز على المسائل المتعلقة بأحكام أيام التشريق والتعجل وإتمام الحج، وتستهدف بث 500 ألف رسالة نصية لهواتف الحجاج ومواصلة تنفيذ البرامج الدعوية بمقر الحملات وعبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية، إلى جانب التأكيد على الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
02:34 PM

الشؤون الإسلامية: انتهاء المرحلة الأولى من الخطة التوعوية للحجاج

تحقيقًا لرسالة الوزارة في إرشاد ضيوف الرحمن بشأن أحكام المناسك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
1
153

أنهت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المرحلة الأولى من خطتها التوعوية والإرشادية لحج 1442هـ، التي نفذتها منذ بدء الموسم وحتى يوم النحر تحقيقاً لرسالة الوزارة في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن بأحكام المناسك وما يتعلق بشؤون الحج، والحث على تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الخطة التوعوية والإرشادية في مرحلتها الأولى بث 900 ألف رسالة نصية عبر مشغلي شركات الاتصالات، إلى جانب بطاقات ومقاطع توعوية عبر 62 شاشة إلكترونية بمسجدي نمرة والمشعر الحرام وبعشر لغات عالمية، وتقديم ضمن برنامج "حج بسلام وأمان 2" 10 محاضرات دعوية لأعضاء هيئة كبار العلماء عبر قناة الوزارة باليوتيوب.

وتم تنفيذ برنامجي مناسك وحديث الحج بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمشاركة دعاة الوزارة، وقُدمت خدمة الهاتف المجاني الذي يتناوب عليه علماء ودعاة ومترجمون بعشر لغات عالمية وعلى مدار الساعة.

وأطلقت خدمات المرشد الآلي في مساجد المشاعر المقدسة ومقر الحملات تحقيقًا للتباعد الجسدي، وكذلك تم تكليف 135 داعية منذ بدء وصول الحجاج وخلال تنقلاتهم بين مشعر عرفات ومزدلفة ومنى.

وبيّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المرحلة الثانية من الخطة بدأت اليوم، مع أول يوم من أيام التشريق، وتستمرّ حتى مغادرة الحجاج، وتركز على المسائل المتعلقة بأحكام أيام التشريق والتعجل وإتمام الحج، وتستهدف بث 500 ألف رسالة نصية لهواتف الحجاج ومواصلة تنفيذ البرامج الدعوية بمقر الحملات وعبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية، إلى جانب التأكيد على الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,014
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,446
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,915

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة