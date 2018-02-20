النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في اليوم الثالث من تحطمها.. "الحرس الإيراني": عثرنا على الطائرة المنكوبة

قائد إحدى المروحيات شاهد أشلاء الضحايا على ارتفاع 4000 متر بجبال دنا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، العثور على حطام طائرة الركاب الإيرانية المنكوبة، صباح اليوم في منطقة دنا الجبلية.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: إن "مروحيات القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة عثرت، صباح اليوم، على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم" في محافظة أصفهان؛ وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: أن مروحيات الحرس الثوري، التقطت صوراً لقطع من حطام طائرة في المرتفعات.

وقال: من أجل الاطمئنان؛ فإن هذه الصور يتم فحصها من قبل المدير التنفيذي لشركة آسمان خلف الأبواب المغلقة، وسيتم إطلاع الرأي العام حين يتم الانتهاء من تدقيق الصور.

من جتهه، أعلن مدير الإذاعة والتلفزيون بمحافظة كيهكيلويه، أن قائد إحدى المروحيات أبلغه بأنه شاهد حطام الطائرة وأشلاء الضحايا على ارتفاع 4000 متر بجبال دنا شمال شرق قرية نقل، وأن فِرَق الإنقاذ توجهت إلى مكان سقوط الطائرة.

وكانت طائرة ركاب إيرانية من طراز "ATR" تابعة للخطوط الجوية "آسمان"، قد اختفت عن صفحة الرادار صباح الأحد الماضي؛ ليعلن في وقت لاحق أنها سقطت في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم جنوب أصفهان.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 60 مسافراً، إضافة إلى طاقم الطائرة المؤلف من قائد الطائرة ومساعده ومضيفين وعنصرين أمنيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في اليوم الثالث من تحطمها.. "الحرس الإيراني": عثرنا على الطائرة المنكوبة
سبق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، العثور على حطام طائرة الركاب الإيرانية المنكوبة، صباح اليوم في منطقة دنا الجبلية.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: إن "مروحيات القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة عثرت، صباح اليوم، على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم" في محافظة أصفهان؛ وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: أن مروحيات الحرس الثوري، التقطت صوراً لقطع من حطام طائرة في المرتفعات.

وقال: من أجل الاطمئنان؛ فإن هذه الصور يتم فحصها من قبل المدير التنفيذي لشركة آسمان خلف الأبواب المغلقة، وسيتم إطلاع الرأي العام حين يتم الانتهاء من تدقيق الصور.

من جتهه، أعلن مدير الإذاعة والتلفزيون بمحافظة كيهكيلويه، أن قائد إحدى المروحيات أبلغه بأنه شاهد حطام الطائرة وأشلاء الضحايا على ارتفاع 4000 متر بجبال دنا شمال شرق قرية نقل، وأن فِرَق الإنقاذ توجهت إلى مكان سقوط الطائرة.

وكانت طائرة ركاب إيرانية من طراز "ATR" تابعة للخطوط الجوية "آسمان"، قد اختفت عن صفحة الرادار صباح الأحد الماضي؛ ليعلن في وقت لاحق أنها سقطت في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم جنوب أصفهان.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 60 مسافراً، إضافة إلى طاقم الطائرة المؤلف من قائد الطائرة ومساعده ومضيفين وعنصرين أمنيين.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
10:47 AM

في اليوم الثالث من تحطمها.. "الحرس الإيراني": عثرنا على الطائرة المنكوبة

قائد إحدى المروحيات شاهد أشلاء الضحايا على ارتفاع 4000 متر بجبال دنا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
12,461

أعلن الحرس الثوري الإيراني، العثور على حطام طائرة الركاب الإيرانية المنكوبة، صباح اليوم في منطقة دنا الجبلية.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: إن "مروحيات القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة عثرت، صباح اليوم، على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم" في محافظة أصفهان؛ وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: أن مروحيات الحرس الثوري، التقطت صوراً لقطع من حطام طائرة في المرتفعات.

وقال: من أجل الاطمئنان؛ فإن هذه الصور يتم فحصها من قبل المدير التنفيذي لشركة آسمان خلف الأبواب المغلقة، وسيتم إطلاع الرأي العام حين يتم الانتهاء من تدقيق الصور.

من جتهه، أعلن مدير الإذاعة والتلفزيون بمحافظة كيهكيلويه، أن قائد إحدى المروحيات أبلغه بأنه شاهد حطام الطائرة وأشلاء الضحايا على ارتفاع 4000 متر بجبال دنا شمال شرق قرية نقل، وأن فِرَق الإنقاذ توجهت إلى مكان سقوط الطائرة.

وكانت طائرة ركاب إيرانية من طراز "ATR" تابعة للخطوط الجوية "آسمان"، قد اختفت عن صفحة الرادار صباح الأحد الماضي؛ ليعلن في وقت لاحق أنها سقطت في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم جنوب أصفهان.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 60 مسافراً، إضافة إلى طاقم الطائرة المؤلف من قائد الطائرة ومساعده ومضيفين وعنصرين أمنيين.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة