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تمديد تكليف عبدالعزيز الصوينع مديراً عاماً للاتصال المؤسسي بـ"الهلال الأحمر"

للاستفادة من خبراته في مجال الاتصال والإعلام

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، قراراً بتمديد تكليف عبدالعزيز بن عبدالله الصوينع مديراً عاماً للإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالهيئة.

ويأتي هذا القرار بهدف الاستفادة من خبرات الصوينع في مجال الاتصال والإعلام، واستكمال الخطط والاستراتيجيات التي وضعت العام المنصرم لتطوير العمل داخل الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وللصوينع خبرة عملية كبيرة في مجال الإعلام والاتصال بالقطاعين الحكومي والخاص، كما أنه حاصل على بكالوريوس الاتصال الجماهيري والدراسات الإعلامية من الولايات المتحدة.


وسبق للصوينع أن تولى منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلامية في مركز التدريب العدلي، وكما تولى مدير قسم العلاقات العامة والمتحدث الرسمي بصندوق الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، كما سبق وتولى أكثر من منصب داخل وزارة الخارجية ولمدة أربع سنوات على رأسها منصب مسؤول العلاقات العامة بمكتب الوزير.


كما عمل "الصوينع" مقدماً تلفزيونياً لفترة في مجموعة روتانا الإعلامية، وتولى كتابة عدة مقالات في جريدة الرياض منذ نوفمبر 2015، إضافة إلى عضويته في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال من جامعة الملك سعود منذ أغسطس 2021.


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تمديد تكليف عبدالعزيز الصوينع مديراً عاماً للاتصال المؤسسي بـ"الهلال الأحمر"
سبق

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، قراراً بتمديد تكليف عبدالعزيز بن عبدالله الصوينع مديراً عاماً للإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالهيئة.

ويأتي هذا القرار بهدف الاستفادة من خبرات الصوينع في مجال الاتصال والإعلام، واستكمال الخطط والاستراتيجيات التي وضعت العام المنصرم لتطوير العمل داخل الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وللصوينع خبرة عملية كبيرة في مجال الإعلام والاتصال بالقطاعين الحكومي والخاص، كما أنه حاصل على بكالوريوس الاتصال الجماهيري والدراسات الإعلامية من الولايات المتحدة.


وسبق للصوينع أن تولى منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلامية في مركز التدريب العدلي، وكما تولى مدير قسم العلاقات العامة والمتحدث الرسمي بصندوق الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، كما سبق وتولى أكثر من منصب داخل وزارة الخارجية ولمدة أربع سنوات على رأسها منصب مسؤول العلاقات العامة بمكتب الوزير.


كما عمل "الصوينع" مقدماً تلفزيونياً لفترة في مجموعة روتانا الإعلامية، وتولى كتابة عدة مقالات في جريدة الرياض منذ نوفمبر 2015، إضافة إلى عضويته في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال من جامعة الملك سعود منذ أغسطس 2021.


07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
07:22 PM

تمديد تكليف عبدالعزيز الصوينع مديراً عاماً للاتصال المؤسسي بـ"الهلال الأحمر"

للاستفادة من خبراته في مجال الاتصال والإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، قراراً بتمديد تكليف عبدالعزيز بن عبدالله الصوينع مديراً عاماً للإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالهيئة.

ويأتي هذا القرار بهدف الاستفادة من خبرات الصوينع في مجال الاتصال والإعلام، واستكمال الخطط والاستراتيجيات التي وضعت العام المنصرم لتطوير العمل داخل الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وللصوينع خبرة عملية كبيرة في مجال الإعلام والاتصال بالقطاعين الحكومي والخاص، كما أنه حاصل على بكالوريوس الاتصال الجماهيري والدراسات الإعلامية من الولايات المتحدة.


وسبق للصوينع أن تولى منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلامية في مركز التدريب العدلي، وكما تولى مدير قسم العلاقات العامة والمتحدث الرسمي بصندوق الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، كما سبق وتولى أكثر من منصب داخل وزارة الخارجية ولمدة أربع سنوات على رأسها منصب مسؤول العلاقات العامة بمكتب الوزير.


كما عمل "الصوينع" مقدماً تلفزيونياً لفترة في مجموعة روتانا الإعلامية، وتولى كتابة عدة مقالات في جريدة الرياض منذ نوفمبر 2015، إضافة إلى عضويته في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال من جامعة الملك سعود منذ أغسطس 2021.


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