"القحطاني" عميدًا لشؤون الطلاب بجامعة المؤسس

أصدر وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الأحد، قرارًا بتعيين الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، عميدًا لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، لمدة عامين، قابلة للتجديد.

جاء ذلك بناء على ما رفعه مدير الجامعة، بطلب تعيين "القحطاني" لهذا المنصب.