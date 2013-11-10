النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باريس.. الآلاف يشاركون في مظاهرة ضد "الإسلاموفوبيا"

رددوا هتافات للتضامن مع النساء المحجبات

شارك آلاف الأشخاص اليوم (الأحد)، في تظاهرة في باريس تندد بالإسلاموفوفيا (الخوف من الإسلام).

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نعم لنقد الديانة لا لكراهية المؤمن"، و"لنضع حداً للإسلاموفوبيا"، و"العيش المشترك ضرورة"، وسط كثير من الأعلام الفرنسية، كما أطلق بعض المتظاهرين وفقاً لـ"فرانس 24" هتاف "نتضامن مع النساء المحجبات".

وبحسب ما جاء في تعداد قام به مكتب "أوكورانس" لحساب مجموعة من وسائل الإعلام، شارك في التظاهرة نحو 13500 شخص ساروا في شوارع العاصمة الفرنسية.

والرسالة الأساسية التي أرادت هذه التظاهرة إيصالها هي "أوقفوا الإسلاموفوفيا" و"لا للأحكام المسبقة بحق المسلمين" ضحايا "التمييز والاعتداءات".

ووجه الدعوة إلى التظاهرة العديد من الشخصيات والمنظمات مثل "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا".

وكانت الدعوة إلى هذه التظاهرة وجهت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من على صفحات صحيفة "ليبيراسيون" بعد أربعة أيام على الهجوم على مسجد في بايون في جنوب غرب فرنسا ووسط جدال حول ارتداء الحجاب والعلمانية.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن الأجواء الملبدة التي أشاعتها سلسلة من الاعتداءات الإرهابية في فرنسا خلال السنوات القليلة الماضية، وأبرزها اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
باريس.. الآلاف يشاركون في مظاهرة ضد "الإسلاموفوبيا"
سبق

شارك آلاف الأشخاص اليوم (الأحد)، في تظاهرة في باريس تندد بالإسلاموفوفيا (الخوف من الإسلام).

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نعم لنقد الديانة لا لكراهية المؤمن"، و"لنضع حداً للإسلاموفوبيا"، و"العيش المشترك ضرورة"، وسط كثير من الأعلام الفرنسية، كما أطلق بعض المتظاهرين وفقاً لـ"فرانس 24" هتاف "نتضامن مع النساء المحجبات".

وبحسب ما جاء في تعداد قام به مكتب "أوكورانس" لحساب مجموعة من وسائل الإعلام، شارك في التظاهرة نحو 13500 شخص ساروا في شوارع العاصمة الفرنسية.

والرسالة الأساسية التي أرادت هذه التظاهرة إيصالها هي "أوقفوا الإسلاموفوفيا" و"لا للأحكام المسبقة بحق المسلمين" ضحايا "التمييز والاعتداءات".

ووجه الدعوة إلى التظاهرة العديد من الشخصيات والمنظمات مثل "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا".

وكانت الدعوة إلى هذه التظاهرة وجهت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من على صفحات صحيفة "ليبيراسيون" بعد أربعة أيام على الهجوم على مسجد في بايون في جنوب غرب فرنسا ووسط جدال حول ارتداء الحجاب والعلمانية.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن الأجواء الملبدة التي أشاعتها سلسلة من الاعتداءات الإرهابية في فرنسا خلال السنوات القليلة الماضية، وأبرزها اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
10:14 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:20 PM

باريس.. الآلاف يشاركون في مظاهرة ضد "الإسلاموفوبيا"

رددوا هتافات للتضامن مع النساء المحجبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
171

شارك آلاف الأشخاص اليوم (الأحد)، في تظاهرة في باريس تندد بالإسلاموفوفيا (الخوف من الإسلام).

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نعم لنقد الديانة لا لكراهية المؤمن"، و"لنضع حداً للإسلاموفوبيا"، و"العيش المشترك ضرورة"، وسط كثير من الأعلام الفرنسية، كما أطلق بعض المتظاهرين وفقاً لـ"فرانس 24" هتاف "نتضامن مع النساء المحجبات".

وبحسب ما جاء في تعداد قام به مكتب "أوكورانس" لحساب مجموعة من وسائل الإعلام، شارك في التظاهرة نحو 13500 شخص ساروا في شوارع العاصمة الفرنسية.

والرسالة الأساسية التي أرادت هذه التظاهرة إيصالها هي "أوقفوا الإسلاموفوفيا" و"لا للأحكام المسبقة بحق المسلمين" ضحايا "التمييز والاعتداءات".

ووجه الدعوة إلى التظاهرة العديد من الشخصيات والمنظمات مثل "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا".

وكانت الدعوة إلى هذه التظاهرة وجهت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من على صفحات صحيفة "ليبيراسيون" بعد أربعة أيام على الهجوم على مسجد في بايون في جنوب غرب فرنسا ووسط جدال حول ارتداء الحجاب والعلمانية.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن الأجواء الملبدة التي أشاعتها سلسلة من الاعتداءات الإرهابية في فرنسا خلال السنوات القليلة الماضية، وأبرزها اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,063
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,134
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,516
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,799

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة