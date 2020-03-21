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بعد تقرير "نيوزويك" "النبي أول من اقترح الحجر الصحي".. تفاعل كبير يبرز النصائح النبوية

عرض مفصل يزامن دعوات "البقاء بالمنزل" لتطويق "كورونا".. ليست قوة الصلاة وحدها

نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، تقريراً ألقت فيه الضوء على تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره "أول" من اقترح الحجر الصحي والنظافة الشخصية في حالات انتشار الوباء.

وأثار التقرير تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في توقيت يأتي بالتزامن مع الدعوات المتصاعدة للبقاء في المنازل والحجر الصحي لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وجاء التقرير بعنوان: "هل يمكن لقوة الصلاة وحدها وقف جائحة؟ حتى النبي محمد كان له رأي آخر"؛ حيث قال الطبيب كريغ كونسيدين، كاتب التقرير المنشور في الـ17 من مارس: "خبراء المناعة مثل الطبيب أنتوني فوتشي والمراسلون الطبيون مثل سانجي غوبتا يقولون إن نظافة شخصية جيدة وحجراً صحياً هي أفضل الوسائل لتطويق كوفيد-19".

وتابع، وفق ما نقلت السبت "سي إن إن بالعربية" قائلاً: "هل تعلمون من أيضاً اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحي خلال انتشار وباء؟ محمد، نبي الإسلام قبل 1300 عام.. ففي الوقت الذي لم يكن (النبي محمد) وبأي شكل من الأشكال خبيراً "تقليدياً" بشؤون الأوبئة المميتة، محمد قدّم نصائح لمنع ومواجهة تطورات مثل كوفيد-19".

وأضاف التقرير: "محمد قال: إذا ما سمعتم بانتشار الطاعون بأرض ما لا تدخلوها، أما إذا انتشر الطاعون في مكان خلال وجودك فيه فلا تغادر هذا المكان.. وقال أيضاً: المصابون بأمراض معدية يجب إبقاؤهم بعيداً عن الآخرين الأصحاء".

وألقى التقرير الضوء على أن "النبي الكريم، أيضاً، شجّع بقوة البشر على الالتزام بالنظافة الشخصية التي ستُبقي الناس في مأمن من العدوى.. انظروا لهذه الأحاديث: "النظافة جزء من الإيمان.. اغسل يديك بعد استيقاظك من النوم، فلا تعلم أين تحركت يداك خلال نومك.. بركة الطعام تكمن في غسل اليدين قبل وبعد الأكل".

واستطرد كاتب التقرير قائلاً: "لعل أهم شيء هو أنه (النبي محمد) علم متى يوازن الدين والأسباب، خلال الأسابيع الماضية ذهب البعض بعيداً لاقتراح أن الصلاة ستكون أفضل لإبقائك آمناً من فيروس "كورونا" أكثر من الالتزام بالمبادئ الأساسية والتقيد بالتباعد الاجتماعي والحجر الصحي.. ماذا كان النبي محمد ليقول عن فكرة أن الصلاة أهم أو الوسيلة الوحيدة للعلاج؟".

وتابعت "سي إن إن" بالقول: أثار هذا التقرير تفاعلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمهم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الإمارات، بتعليق قال فيه: "صحيفة newsweek الأمريكية: هل تعرف من الذي اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحي أثناء الوباء؟ إنه محمد نبي الإسلام قبل 1400 عام. لم يكن أبداً خبيراً في مسائل الأمراض الفتاكة، إلا أن محمداً كان لديه نصيحة رائعة لمنع ومكافحة تطور وباء مثل فيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تقرير "نيوزويك" "النبي أول من اقترح الحجر الصحي".. تفاعل كبير يبرز النصائح النبوية
سبق

نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، تقريراً ألقت فيه الضوء على تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره "أول" من اقترح الحجر الصحي والنظافة الشخصية في حالات انتشار الوباء.

وأثار التقرير تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في توقيت يأتي بالتزامن مع الدعوات المتصاعدة للبقاء في المنازل والحجر الصحي لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وجاء التقرير بعنوان: "هل يمكن لقوة الصلاة وحدها وقف جائحة؟ حتى النبي محمد كان له رأي آخر"؛ حيث قال الطبيب كريغ كونسيدين، كاتب التقرير المنشور في الـ17 من مارس: "خبراء المناعة مثل الطبيب أنتوني فوتشي والمراسلون الطبيون مثل سانجي غوبتا يقولون إن نظافة شخصية جيدة وحجراً صحياً هي أفضل الوسائل لتطويق كوفيد-19".

وتابع، وفق ما نقلت السبت "سي إن إن بالعربية" قائلاً: "هل تعلمون من أيضاً اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحي خلال انتشار وباء؟ محمد، نبي الإسلام قبل 1300 عام.. ففي الوقت الذي لم يكن (النبي محمد) وبأي شكل من الأشكال خبيراً "تقليدياً" بشؤون الأوبئة المميتة، محمد قدّم نصائح لمنع ومواجهة تطورات مثل كوفيد-19".

وأضاف التقرير: "محمد قال: إذا ما سمعتم بانتشار الطاعون بأرض ما لا تدخلوها، أما إذا انتشر الطاعون في مكان خلال وجودك فيه فلا تغادر هذا المكان.. وقال أيضاً: المصابون بأمراض معدية يجب إبقاؤهم بعيداً عن الآخرين الأصحاء".

وألقى التقرير الضوء على أن "النبي الكريم، أيضاً، شجّع بقوة البشر على الالتزام بالنظافة الشخصية التي ستُبقي الناس في مأمن من العدوى.. انظروا لهذه الأحاديث: "النظافة جزء من الإيمان.. اغسل يديك بعد استيقاظك من النوم، فلا تعلم أين تحركت يداك خلال نومك.. بركة الطعام تكمن في غسل اليدين قبل وبعد الأكل".

واستطرد كاتب التقرير قائلاً: "لعل أهم شيء هو أنه (النبي محمد) علم متى يوازن الدين والأسباب، خلال الأسابيع الماضية ذهب البعض بعيداً لاقتراح أن الصلاة ستكون أفضل لإبقائك آمناً من فيروس "كورونا" أكثر من الالتزام بالمبادئ الأساسية والتقيد بالتباعد الاجتماعي والحجر الصحي.. ماذا كان النبي محمد ليقول عن فكرة أن الصلاة أهم أو الوسيلة الوحيدة للعلاج؟".

وتابعت "سي إن إن" بالقول: أثار هذا التقرير تفاعلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمهم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الإمارات، بتعليق قال فيه: "صحيفة newsweek الأمريكية: هل تعرف من الذي اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحي أثناء الوباء؟ إنه محمد نبي الإسلام قبل 1400 عام. لم يكن أبداً خبيراً في مسائل الأمراض الفتاكة، إلا أن محمداً كان لديه نصيحة رائعة لمنع ومكافحة تطور وباء مثل فيروس "كورونا".

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:16 PM

بعد تقرير "نيوزويك" "النبي أول من اقترح الحجر الصحي".. تفاعل كبير يبرز النصائح النبوية

عرض مفصل يزامن دعوات "البقاء بالمنزل" لتطويق "كورونا".. ليست قوة الصلاة وحدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، تقريراً ألقت فيه الضوء على تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره "أول" من اقترح الحجر الصحي والنظافة الشخصية في حالات انتشار الوباء.

وأثار التقرير تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في توقيت يأتي بالتزامن مع الدعوات المتصاعدة للبقاء في المنازل والحجر الصحي لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وجاء التقرير بعنوان: "هل يمكن لقوة الصلاة وحدها وقف جائحة؟ حتى النبي محمد كان له رأي آخر"؛ حيث قال الطبيب كريغ كونسيدين، كاتب التقرير المنشور في الـ17 من مارس: "خبراء المناعة مثل الطبيب أنتوني فوتشي والمراسلون الطبيون مثل سانجي غوبتا يقولون إن نظافة شخصية جيدة وحجراً صحياً هي أفضل الوسائل لتطويق كوفيد-19".

وتابع، وفق ما نقلت السبت "سي إن إن بالعربية" قائلاً: "هل تعلمون من أيضاً اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحي خلال انتشار وباء؟ محمد، نبي الإسلام قبل 1300 عام.. ففي الوقت الذي لم يكن (النبي محمد) وبأي شكل من الأشكال خبيراً "تقليدياً" بشؤون الأوبئة المميتة، محمد قدّم نصائح لمنع ومواجهة تطورات مثل كوفيد-19".

وأضاف التقرير: "محمد قال: إذا ما سمعتم بانتشار الطاعون بأرض ما لا تدخلوها، أما إذا انتشر الطاعون في مكان خلال وجودك فيه فلا تغادر هذا المكان.. وقال أيضاً: المصابون بأمراض معدية يجب إبقاؤهم بعيداً عن الآخرين الأصحاء".

وألقى التقرير الضوء على أن "النبي الكريم، أيضاً، شجّع بقوة البشر على الالتزام بالنظافة الشخصية التي ستُبقي الناس في مأمن من العدوى.. انظروا لهذه الأحاديث: "النظافة جزء من الإيمان.. اغسل يديك بعد استيقاظك من النوم، فلا تعلم أين تحركت يداك خلال نومك.. بركة الطعام تكمن في غسل اليدين قبل وبعد الأكل".

واستطرد كاتب التقرير قائلاً: "لعل أهم شيء هو أنه (النبي محمد) علم متى يوازن الدين والأسباب، خلال الأسابيع الماضية ذهب البعض بعيداً لاقتراح أن الصلاة ستكون أفضل لإبقائك آمناً من فيروس "كورونا" أكثر من الالتزام بالمبادئ الأساسية والتقيد بالتباعد الاجتماعي والحجر الصحي.. ماذا كان النبي محمد ليقول عن فكرة أن الصلاة أهم أو الوسيلة الوحيدة للعلاج؟".

وتابعت "سي إن إن" بالقول: أثار هذا التقرير تفاعلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمهم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الإمارات، بتعليق قال فيه: "صحيفة newsweek الأمريكية: هل تعرف من الذي اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحي أثناء الوباء؟ إنه محمد نبي الإسلام قبل 1400 عام. لم يكن أبداً خبيراً في مسائل الأمراض الفتاكة، إلا أن محمداً كان لديه نصيحة رائعة لمنع ومكافحة تطور وباء مثل فيروس "كورونا".

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