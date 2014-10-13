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"السفارة السعودية" باليابان تعلن سلامة السعوديين من إعصار هاغيبس

دعت إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان، بعد مرور إعصار هاغيبس.

ودعت السفارة في الوقت نفسه، إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أيّ طارئ:

‏09055833862

‏0335895242

‏متمنية السلامة للجميع.

السفارة السعودية السفارة السعودية في اليابان إعصار هاغيبيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السفارة السعودية" باليابان تعلن سلامة السعوديين من إعصار هاغيبس
سبق

أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان، بعد مرور إعصار هاغيبس.

ودعت السفارة في الوقت نفسه، إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أيّ طارئ:

‏09055833862

‏0335895242

‏متمنية السلامة للجميع.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:04 AM

"السفارة السعودية" باليابان تعلن سلامة السعوديين من إعصار هاغيبس

دعت إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
244

أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان، بعد مرور إعصار هاغيبس.

ودعت السفارة في الوقت نفسه، إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أيّ طارئ:

‏09055833862

‏0335895242

‏متمنية السلامة للجميع.

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