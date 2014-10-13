"السفارة السعودية" باليابان تعلن سلامة السعوديين من إعصار هاغيبس

دعت إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان، بعد مرور إعصار هاغيبس.

ودعت السفارة في الوقت نفسه، إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أيّ طارئ:

‏09055833862

‏0335895242

‏متمنية السلامة للجميع.