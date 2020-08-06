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مليون و186 ألف أمريكي ينضمون لمقاعد البطالة في أسبوع

تقلص حاد في أعداد العاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ مليونًا و186 ألفًا في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس (آب).

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد الشهر الماضي، مما أجبر السلطات في بعض من أكثر المناطق تضررًا في الغرب والجنوب على إغلاق الشركات مجددًا أو عدم السماح بإعادة فتحها، ليعود العاملون من جديد إلى منازلهم، ومع أن حالات العدوى تراجعت نحو خمسة بالمئة على مستوى البلاد، فقد ارتفعت الأسبوع الماضي في أوكلاهوما ومونتانا وميزوري و17 ولاية أخرى.

تلحق الأزمة الصحية الضرر بالطلب على السلع والخدمات، مما أدى لاتساع نطاق تسريح العمالة في قطاعات من الاقتصاد لم تتأثر في البداية عند إغلاق الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم والحانات في منتصف مارس (آذار)، لإبطاء انتشار الفيروس. وتتوخى الشركات الحذر إزاء تعيين عاملين جدد.

وأظهرت التقارير هذا الأسبوع تقلصًا حادًا في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في يوليو (تموز)، وتراجع التوظيف في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بشكل أكبر الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليونًا و415 ألفًا في أحدث أسبوع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مليون و186 ألف أمريكي ينضمون لمقاعد البطالة في أسبوع
سبق

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ مليونًا و186 ألفًا في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس (آب).

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد الشهر الماضي، مما أجبر السلطات في بعض من أكثر المناطق تضررًا في الغرب والجنوب على إغلاق الشركات مجددًا أو عدم السماح بإعادة فتحها، ليعود العاملون من جديد إلى منازلهم، ومع أن حالات العدوى تراجعت نحو خمسة بالمئة على مستوى البلاد، فقد ارتفعت الأسبوع الماضي في أوكلاهوما ومونتانا وميزوري و17 ولاية أخرى.

تلحق الأزمة الصحية الضرر بالطلب على السلع والخدمات، مما أدى لاتساع نطاق تسريح العمالة في قطاعات من الاقتصاد لم تتأثر في البداية عند إغلاق الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم والحانات في منتصف مارس (آذار)، لإبطاء انتشار الفيروس. وتتوخى الشركات الحذر إزاء تعيين عاملين جدد.

وأظهرت التقارير هذا الأسبوع تقلصًا حادًا في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في يوليو (تموز)، وتراجع التوظيف في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بشكل أكبر الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليونًا و415 ألفًا في أحدث أسبوع.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
06:23 PM

مليون و186 ألف أمريكي ينضمون لمقاعد البطالة في أسبوع

تقلص حاد في أعداد العاملين بالقطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ مليونًا و186 ألفًا في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس (آب).

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد الشهر الماضي، مما أجبر السلطات في بعض من أكثر المناطق تضررًا في الغرب والجنوب على إغلاق الشركات مجددًا أو عدم السماح بإعادة فتحها، ليعود العاملون من جديد إلى منازلهم، ومع أن حالات العدوى تراجعت نحو خمسة بالمئة على مستوى البلاد، فقد ارتفعت الأسبوع الماضي في أوكلاهوما ومونتانا وميزوري و17 ولاية أخرى.

تلحق الأزمة الصحية الضرر بالطلب على السلع والخدمات، مما أدى لاتساع نطاق تسريح العمالة في قطاعات من الاقتصاد لم تتأثر في البداية عند إغلاق الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم والحانات في منتصف مارس (آذار)، لإبطاء انتشار الفيروس. وتتوخى الشركات الحذر إزاء تعيين عاملين جدد.

وأظهرت التقارير هذا الأسبوع تقلصًا حادًا في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في يوليو (تموز)، وتراجع التوظيف في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بشكل أكبر الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليونًا و415 ألفًا في أحدث أسبوع.

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