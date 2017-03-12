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"الموارد" تعلّق الدوام في مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة

وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمواجهة انتشار "كورونا"

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعليق الدوام في جميع مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة التابعة للوزارة بالمملكة، وذلك لحين استئناف الدراسة من قبل وزارة التعليم.

يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية للوزارة وضمان سلامتهم.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد" تعلّق الدوام في مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة
سبق

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعليق الدوام في جميع مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة التابعة للوزارة بالمملكة، وذلك لحين استئناف الدراسة من قبل وزارة التعليم.

يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية للوزارة وضمان سلامتهم.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:52 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:21 PM

"الموارد" تعلّق الدوام في مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة

وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمواجهة انتشار "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
12,356

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعليق الدوام في جميع مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة التابعة للوزارة بالمملكة، وذلك لحين استئناف الدراسة من قبل وزارة التعليم.

يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية للوزارة وضمان سلامتهم.

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