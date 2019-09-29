عرض مهتم في التاريخ، قطعة متحفية نادرة خلال فعاليات مهرجان ليالي هداج، المقام في حرم بئر هداج التاريخي بمحافظة تيماء، عبارة عن حوض ماء يُصنع من جلد الجمل، ويعود تاريخ القطعة لما قبل 100 عام، وكانت تُستخدم لسقاية الجمال. وقال صاحب المتحف ومالك القطعة النادرة مرضي عطالله جلباخ: إن البادية كانت تستخدمها في الصحراء من مئات السنين، ولها عدة أسماء منها المهودج؛ إذ كان أهل البادية يستخدمونها عند استخراج الماء من البئر عن طريق الرشا والدلو تقول عنها البادية قديمًا: "إن قلطت مهودجي خلو ما ورد يجي". ويأتي عرض القطعة ضمن فعاليات عديدة لمهرجان ليالي هداج؛ ومنها محاكاة للبيوت القديمة التي تم عرضها بالمهرجان في يومه الأول؛ حيث تعرّف زوراه على أساليب الزراعة القديمة والتعليم القديم، بالإضافة إلى عدد من المعارض الزراعية والحرفية والشعبية والمحاضرات الثقافية والفنون الشعبية. وكان محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة سعد بن نايف السديري، قد دشّن فعاليات مهرجان ليالي هداج، الذي تُنظّمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي وزوارها من مختلف الجنسيات؛ حيث استمتعوا بمشاهدة عدد من الفعاليات المتنوعة. يُذكر أن مهرجان "ليالي هداج" يعتبر مهرجانًا متنوعًا شعبيًّا يحاكي أهالي المنطقة بشكل كامل، يهدف إلى إبراز الإرث الحضاري والعمق التاريخي للمحافظة، وما شهدته المنطقة من تنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة.

شاهد من تيماء: "المهودج".. قطعة نادرة عمرها أكثر من 100 عام بدر الجبل سبق 2019-09-29 عرض مهتم في التاريخ، قطعة متحفية نادرة خلال فعاليات مهرجان ليالي هداج، المقام في حرم بئر هداج التاريخي بمحافظة تيماء، عبارة عن حوض ماء يُصنع من جلد الجمل، ويعود تاريخ القطعة لما قبل 100 عام، وكانت تُستخدم لسقاية الجمال.

وقال صاحب المتحف ومالك القطعة النادرة مرضي عطالله جلباخ: إن البادية كانت تستخدمها في الصحراء من مئات السنين، ولها عدة أسماء منها المهودج؛ إذ كان أهل البادية يستخدمونها عند استخراج الماء من البئر عن طريق الرشا والدلو تقول عنها البادية قديمًا: "إن قلطت مهودجي خلو ما ورد يجي".

ويأتي عرض القطعة ضمن فعاليات عديدة لمهرجان ليالي هداج؛ ومنها محاكاة للبيوت القديمة التي تم عرضها بالمهرجان في يومه الأول؛ حيث تعرّف زوراه على أساليب الزراعة القديمة والتعليم القديم، بالإضافة إلى عدد من المعارض الزراعية والحرفية والشعبية والمحاضرات الثقافية والفنون الشعبية.

وكان محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة سعد بن نايف السديري، قد دشّن فعاليات مهرجان ليالي هداج، الذي تُنظّمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي وزوارها من مختلف الجنسيات؛ حيث استمتعوا بمشاهدة عدد من الفعاليات المتنوعة.

يُذكر أن مهرجان "ليالي هداج" يعتبر مهرجانًا متنوعًا شعبيًّا يحاكي أهالي المنطقة بشكل كامل، يهدف إلى إبراز الإرث الحضاري والعمق التاريخي للمحافظة، وما شهدته المنطقة من تنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 12:12 PM

شاهد من تيماء: "المهودج".. قطعة نادرة عمرها أكثر من 100 عام عُرضت ضمن فعاليات مهرجان ليالي هداج المقام في حرم البئر التاريخي





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عرض مهتم في التاريخ، قطعة متحفية نادرة خلال فعاليات مهرجان ليالي هداج، المقام في حرم بئر هداج التاريخي بمحافظة تيماء، عبارة عن حوض ماء يُصنع من جلد الجمل، ويعود تاريخ القطعة لما قبل 100 عام، وكانت تُستخدم لسقاية الجمال.

وقال صاحب المتحف ومالك القطعة النادرة مرضي عطالله جلباخ: إن البادية كانت تستخدمها في الصحراء من مئات السنين، ولها عدة أسماء منها المهودج؛ إذ كان أهل البادية يستخدمونها عند استخراج الماء من البئر عن طريق الرشا والدلو تقول عنها البادية قديمًا: "إن قلطت مهودجي خلو ما ورد يجي".

ويأتي عرض القطعة ضمن فعاليات عديدة لمهرجان ليالي هداج؛ ومنها محاكاة للبيوت القديمة التي تم عرضها بالمهرجان في يومه الأول؛ حيث تعرّف زوراه على أساليب الزراعة القديمة والتعليم القديم، بالإضافة إلى عدد من المعارض الزراعية والحرفية والشعبية والمحاضرات الثقافية والفنون الشعبية.

وكان محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة سعد بن نايف السديري، قد دشّن فعاليات مهرجان ليالي هداج، الذي تُنظّمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي وزوارها من مختلف الجنسيات؛ حيث استمتعوا بمشاهدة عدد من الفعاليات المتنوعة.

يُذكر أن مهرجان "ليالي هداج" يعتبر مهرجانًا متنوعًا شعبيًّا يحاكي أهالي المنطقة بشكل كامل، يهدف إلى إبراز الإرث الحضاري والعمق التاريخي للمحافظة، وما شهدته المنطقة من تنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة.