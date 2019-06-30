بالصور.. وفد من رجال الأعمال يطّلع على الفرص الاستثمارية بعسير

التقوا الأمير تركي بن طلال وأكدوا وقوفهم في وجه الإرهاب

زار أكثر من 30 شخصية سعودية مكونة من مسؤولين ورجال أعمال منطقة عسير، والتقوا أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك لتأكيد تضامنهم ووقوفهم إلى جانب أهالي منطقة عسير بعد استهداف المدنيين الآمنين في مطار أبها بصواريخ حوثية إرهابية.

وضمّ الوفد الزائر لمنطقة عسير كوكبة من رجال أعمال منطقة مكة المكرمة وبعض المسؤولين بها، وذلك تجسيداً للحمة بين أبناء الوطن، وتعبيراً عن قوة الفكر والثقافة والإرادة في مواجهة همجية وفوضى جماعات متمردة ترتكب جرائم حرب.

وخلال الزيارة أكد رجال الأعمال وقوفهم جنباً إلى جنب مع إخوانهم في منطقة عسير، وفق توجيهات ولاة الأمر كل بما يستطيع لدعم حكومة وقادة هذا البلد الغالي.