النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. وفد من رجال الأعمال يطّلع على الفرص الاستثمارية بعسير

التقوا الأمير تركي بن طلال وأكدوا وقوفهم في وجه الإرهاب

زار أكثر من 30 شخصية سعودية مكونة من مسؤولين ورجال أعمال منطقة عسير، والتقوا أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك لتأكيد تضامنهم ووقوفهم إلى جانب أهالي منطقة عسير بعد استهداف المدنيين الآمنين في مطار أبها بصواريخ حوثية إرهابية.

وضمّ الوفد الزائر لمنطقة عسير كوكبة من رجال أعمال منطقة مكة المكرمة وبعض المسؤولين بها، وذلك تجسيداً للحمة بين أبناء الوطن، وتعبيراً عن قوة الفكر والثقافة والإرادة في مواجهة همجية وفوضى جماعات متمردة ترتكب جرائم حرب.

وخلال الزيارة أكد رجال الأعمال وقوفهم جنباً إلى جنب مع إخوانهم في منطقة عسير، وفق توجيهات ولاة الأمر كل بما يستطيع لدعم حكومة وقادة هذا البلد الغالي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. وفد من رجال الأعمال يطّلع على الفرص الاستثمارية بعسير
سبق

زار أكثر من 30 شخصية سعودية مكونة من مسؤولين ورجال أعمال منطقة عسير، والتقوا أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك لتأكيد تضامنهم ووقوفهم إلى جانب أهالي منطقة عسير بعد استهداف المدنيين الآمنين في مطار أبها بصواريخ حوثية إرهابية.

وضمّ الوفد الزائر لمنطقة عسير كوكبة من رجال أعمال منطقة مكة المكرمة وبعض المسؤولين بها، وذلك تجسيداً للحمة بين أبناء الوطن، وتعبيراً عن قوة الفكر والثقافة والإرادة في مواجهة همجية وفوضى جماعات متمردة ترتكب جرائم حرب.

وخلال الزيارة أكد رجال الأعمال وقوفهم جنباً إلى جنب مع إخوانهم في منطقة عسير، وفق توجيهات ولاة الأمر كل بما يستطيع لدعم حكومة وقادة هذا البلد الغالي.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
04:40 PM

بالصور.. وفد من رجال الأعمال يطّلع على الفرص الاستثمارية بعسير

التقوا الأمير تركي بن طلال وأكدوا وقوفهم في وجه الإرهاب

A A A
عبدالله الراجحي - عسير
0
173

زار أكثر من 30 شخصية سعودية مكونة من مسؤولين ورجال أعمال منطقة عسير، والتقوا أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك لتأكيد تضامنهم ووقوفهم إلى جانب أهالي منطقة عسير بعد استهداف المدنيين الآمنين في مطار أبها بصواريخ حوثية إرهابية.

وضمّ الوفد الزائر لمنطقة عسير كوكبة من رجال أعمال منطقة مكة المكرمة وبعض المسؤولين بها، وذلك تجسيداً للحمة بين أبناء الوطن، وتعبيراً عن قوة الفكر والثقافة والإرادة في مواجهة همجية وفوضى جماعات متمردة ترتكب جرائم حرب.

وخلال الزيارة أكد رجال الأعمال وقوفهم جنباً إلى جنب مع إخوانهم في منطقة عسير، وفق توجيهات ولاة الأمر كل بما يستطيع لدعم حكومة وقادة هذا البلد الغالي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,409
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,243
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,749
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,166

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة