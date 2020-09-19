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الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا

بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد

أعلن لاعب الهلال (الدولي السابق) محمد الشلهوب، تراجعه عن قرار الاعتزال ، واللحاق بالفريق الكروي الهلالي الأول المشارك في دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)، والمقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي عودة الشلهوب للعب بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وجاءت عودة "الشلهوب" للملاعب بطلب من إدارة الهلال، حيث إن اسم اللاعب ما زال مسجلاً في كشوفات الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا 2020.

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد محمد الشلهوب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا
سبق

أعلن لاعب الهلال (الدولي السابق) محمد الشلهوب، تراجعه عن قرار الاعتزال ، واللحاق بالفريق الكروي الهلالي الأول المشارك في دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)، والمقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي عودة الشلهوب للعب بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وجاءت عودة "الشلهوب" للملاعب بطلب من إدارة الهلال، حيث إن اسم اللاعب ما زال مسجلاً في كشوفات الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا 2020.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
11:45 PM

الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا

بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد

A A A
أحمد سرور - الرياض
11
5,752

أعلن لاعب الهلال (الدولي السابق) محمد الشلهوب، تراجعه عن قرار الاعتزال ، واللحاق بالفريق الكروي الهلالي الأول المشارك في دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)، والمقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي عودة الشلهوب للعب بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وجاءت عودة "الشلهوب" للملاعب بطلب من إدارة الهلال، حيث إن اسم اللاعب ما زال مسجلاً في كشوفات الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا 2020.

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