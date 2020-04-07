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تعرَّف على مواعيد وأماكن عمل الفحص الدوري للسيارات وفق الإجراءات الاحترازية

لمنع انتشار فيروس كورونا بحسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة

حدّد الفحص الدوري للسيارات بالمملكة، بناءً على التعليمات الصادرة من الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ الخطوات الاحترازية والوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، محطات عدة بمواعيد محددة.

وتقرّر تعليق العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات بالرياض 1 الرياض 2 - جدة 1 - جدة 2 - مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة - الهفوف - تبوك الدمام - الطائف حتى إشعار آخر.

فيما سمح بالعمل لمحطات الفحص الفني في القصيم - الخرج - أبها - جيزان - نجران - حائل - ينبع -حفر الباطن من الساعة 7 صباحاً إلى 4 عصرا (من السبت إلى الخميس، ويسمح بالعمل في فحص الرس والجوف وبيشة والمجمعة والخرمة والباحة من الساعة 7 صباحاً إلى 4 عصراً (من الأحد إلى الخميس)، بينما يسمح لمحايل عسير وعرعر والخفجي والقريات ووادي الدواسر من الساعة 7 صباحاً إلى 2 ظهراً يوم (السبت).

فيروس كورونا الجديد الفحص الدوري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على مواعيد وأماكن عمل الفحص الدوري للسيارات وفق الإجراءات الاحترازية
سبق

حدّد الفحص الدوري للسيارات بالمملكة، بناءً على التعليمات الصادرة من الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ الخطوات الاحترازية والوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، محطات عدة بمواعيد محددة.

وتقرّر تعليق العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات بالرياض 1 الرياض 2 - جدة 1 - جدة 2 - مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة - الهفوف - تبوك الدمام - الطائف حتى إشعار آخر.

فيما سمح بالعمل لمحطات الفحص الفني في القصيم - الخرج - أبها - جيزان - نجران - حائل - ينبع -حفر الباطن من الساعة 7 صباحاً إلى 4 عصرا (من السبت إلى الخميس، ويسمح بالعمل في فحص الرس والجوف وبيشة والمجمعة والخرمة والباحة من الساعة 7 صباحاً إلى 4 عصراً (من الأحد إلى الخميس)، بينما يسمح لمحايل عسير وعرعر والخفجي والقريات ووادي الدواسر من الساعة 7 صباحاً إلى 2 ظهراً يوم (السبت).

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:58 PM

تعرَّف على مواعيد وأماكن عمل الفحص الدوري للسيارات وفق الإجراءات الاحترازية

لمنع انتشار فيروس كورونا بحسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
15,162

حدّد الفحص الدوري للسيارات بالمملكة، بناءً على التعليمات الصادرة من الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ الخطوات الاحترازية والوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، محطات عدة بمواعيد محددة.

وتقرّر تعليق العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات بالرياض 1 الرياض 2 - جدة 1 - جدة 2 - مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة - الهفوف - تبوك الدمام - الطائف حتى إشعار آخر.

فيما سمح بالعمل لمحطات الفحص الفني في القصيم - الخرج - أبها - جيزان - نجران - حائل - ينبع -حفر الباطن من الساعة 7 صباحاً إلى 4 عصرا (من السبت إلى الخميس، ويسمح بالعمل في فحص الرس والجوف وبيشة والمجمعة والخرمة والباحة من الساعة 7 صباحاً إلى 4 عصراً (من الأحد إلى الخميس)، بينما يسمح لمحايل عسير وعرعر والخفجي والقريات ووادي الدواسر من الساعة 7 صباحاً إلى 2 ظهراً يوم (السبت).

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