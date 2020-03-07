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"مصر للطيران" تلغي رحلاتها اليومية إلى الكويت

عقب قرار مماثل صادر من السلطات الكويتية

قرّرت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارًا من يوم السبت ولحين إشعار آخر، بسبب القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، لمدة أسبوع، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق "سكاي نيوز عربية": طالبت مصر للطيران الركاب، في بيان رسمي، بمراجعة وتعديل حجوزاتهم في مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي، أو من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية.

وكانت الكويت قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأغلقت الكويت ميناء الدوحة الذي تستخدمه بشكل رئيس الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

وقالت حكومة الكويت، الخميس الماضي: إنها أوقفت قرارًا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء: إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قالت، الأسبوع الماضي: إن المسافرين الذين لن يقدّموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول الكويت.

وكانت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا، الجمعة، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا، على متن باخرة نيلية في جنوب البلاد.

وتعتبر الحالات الحاملة للفيروس هي تلك التي لا تظهر عليها أعراض المرض مثل الحمى.

وقالت ماريا فان كيركوف، خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي: إن المنظمة لا تعتبر انتقال المرض عبر حاملي الفيروس عاملًا رئيسيًّا في انتشاره.

وقالت في إفادة صحفية، في جنيف: "نعلم أن هذا ممكن، لكننا لا نعتقد أنه عامل رئيسي لانتقال العدوى".

مصر للطيران فيروس كورونا الجديد

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"مصر للطيران" تلغي رحلاتها اليومية إلى الكويت
سبق

قرّرت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارًا من يوم السبت ولحين إشعار آخر، بسبب القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، لمدة أسبوع، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق "سكاي نيوز عربية": طالبت مصر للطيران الركاب، في بيان رسمي، بمراجعة وتعديل حجوزاتهم في مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي، أو من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية.

وكانت الكويت قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأغلقت الكويت ميناء الدوحة الذي تستخدمه بشكل رئيس الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

وقالت حكومة الكويت، الخميس الماضي: إنها أوقفت قرارًا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء: إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قالت، الأسبوع الماضي: إن المسافرين الذين لن يقدّموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول الكويت.

وكانت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا، الجمعة، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا، على متن باخرة نيلية في جنوب البلاد.

وتعتبر الحالات الحاملة للفيروس هي تلك التي لا تظهر عليها أعراض المرض مثل الحمى.

وقالت ماريا فان كيركوف، خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي: إن المنظمة لا تعتبر انتقال المرض عبر حاملي الفيروس عاملًا رئيسيًّا في انتشاره.

وقالت في إفادة صحفية، في جنيف: "نعلم أن هذا ممكن، لكننا لا نعتقد أنه عامل رئيسي لانتقال العدوى".

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:54 PM

"مصر للطيران" تلغي رحلاتها اليومية إلى الكويت

عقب قرار مماثل صادر من السلطات الكويتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارًا من يوم السبت ولحين إشعار آخر، بسبب القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، لمدة أسبوع، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق "سكاي نيوز عربية": طالبت مصر للطيران الركاب، في بيان رسمي، بمراجعة وتعديل حجوزاتهم في مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي، أو من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية.

وكانت الكويت قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأغلقت الكويت ميناء الدوحة الذي تستخدمه بشكل رئيس الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

وقالت حكومة الكويت، الخميس الماضي: إنها أوقفت قرارًا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء: إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قالت، الأسبوع الماضي: إن المسافرين الذين لن يقدّموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول الكويت.

وكانت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا، الجمعة، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا، على متن باخرة نيلية في جنوب البلاد.

وتعتبر الحالات الحاملة للفيروس هي تلك التي لا تظهر عليها أعراض المرض مثل الحمى.

وقالت ماريا فان كيركوف، خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي: إن المنظمة لا تعتبر انتقال المرض عبر حاملي الفيروس عاملًا رئيسيًّا في انتشاره.

وقالت في إفادة صحفية، في جنيف: "نعلم أن هذا ممكن، لكننا لا نعتقد أنه عامل رئيسي لانتقال العدوى".

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