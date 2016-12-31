النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف وزير مفوض سابق وسفير سابق وموظفين بـ"الخارجية" في قضايا جنائية

"نزاهة": ضبط لواء بأمن الدولة وعميد متقاعد ومستشار سابق بوزارة الداخلية في قضية فساد

"فيتوريا": المستقبل هنا في هذا البلد الجميل وشكراً للشعب "السعودي"

بعث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر برسالة للسعب السعودي، وجّه فيها بالغ شكره على حسن الاستقبال والمشاعر الطيبة التي غمروه بها أثناء تواجده.

وقال فيتوريا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "أتمنى للجميع عاماً جديداً سعيداً في 2021 ، وأشكر هذا البلد والشعب السعودي عامة على مشاعرهم الدافئة وطريقتهم التي عاملوني بها دائماً ، الآن المٌستقبل هٌنا في المملكة .. اعتنوا بهذا البلد الجميل".

وتمت إقالة البرتغالي فيتوريا مؤخراً عقب تردي نتائج الفريق بشكل غير مسبوق، علمًا بأنه حصد مع الفريق سابقاً لقب الدوري ولقب السوبر.

النصر مدرب النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"فيتوريا": المستقبل هنا في هذا البلد الجميل وشكراً للشعب "السعودي"
سبق

بعث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر برسالة للسعب السعودي، وجّه فيها بالغ شكره على حسن الاستقبال والمشاعر الطيبة التي غمروه بها أثناء تواجده.

وقال فيتوريا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "أتمنى للجميع عاماً جديداً سعيداً في 2021 ، وأشكر هذا البلد والشعب السعودي عامة على مشاعرهم الدافئة وطريقتهم التي عاملوني بها دائماً ، الآن المٌستقبل هٌنا في المملكة .. اعتنوا بهذا البلد الجميل".

وتمت إقالة البرتغالي فيتوريا مؤخراً عقب تردي نتائج الفريق بشكل غير مسبوق، علمًا بأنه حصد مع الفريق سابقاً لقب الدوري ولقب السوبر.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
07:17 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:30 PM

"فيتوريا": المستقبل هنا في هذا البلد الجميل وشكراً للشعب "السعودي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
5,622

بعث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر برسالة للسعب السعودي، وجّه فيها بالغ شكره على حسن الاستقبال والمشاعر الطيبة التي غمروه بها أثناء تواجده.

وقال فيتوريا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "أتمنى للجميع عاماً جديداً سعيداً في 2021 ، وأشكر هذا البلد والشعب السعودي عامة على مشاعرهم الدافئة وطريقتهم التي عاملوني بها دائماً ، الآن المٌستقبل هٌنا في المملكة .. اعتنوا بهذا البلد الجميل".

وتمت إقالة البرتغالي فيتوريا مؤخراً عقب تردي نتائج الفريق بشكل غير مسبوق، علمًا بأنه حصد مع الفريق سابقاً لقب الدوري ولقب السوبر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,998
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,806
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,494

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة