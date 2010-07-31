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"قطان" يستعرض هاتفياً مع وزير خارجية مالاوي العلاقات الثنائية

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالاوي ايزينهاور مكاكا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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"قطان" يستعرض هاتفياً مع وزير خارجية مالاوي العلاقات الثنائية
سبق

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالاوي ايزينهاور مكاكا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
07:48 PM

"قطان" يستعرض هاتفياً مع وزير خارجية مالاوي العلاقات الثنائية

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالاوي ايزينهاور مكاكا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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