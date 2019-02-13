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"محلي صامطة" يناقش مطالب الأهالي بازدواجية طريق السهي- الصوارمة

استعرض الميزانية الجديدة ومستجدّات المنطقة الصناعية ومعدل إنجاز المشاريع

ناقش المجلس المحلي بمحافظة صامطة في دورته الأولى للعام الحالي، التى بدأت صباح أمس الثلاثاء برئاسة محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، وبحضور رؤساء مركزي السهي والقفل، ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة؛ المحاور الخدمية للمحافظة ومراكزها، ومطالب الأهالي بازدواجية طريق السهي الصوارمة.

واستعرض الاجتماع مطالب الأهالي بازدواجية طريق المضايا السهي الصوارمة؛ لكثرة الحوادث فيه، إضافة إلى مناقشة المشاريع للقرى التي أضيفت حديثًا لبلدية محافظة صامطة، ومناقشة ما استجدّ حول المنطقة الصناعية بمحافظة صامطة.

كما استمع المجلس لعرضٍ من الإدارات الحكومية الخدمية عن الميزانية الجديدة 2020، ومناقشة البلديات التابعة للمحافظة، ونسبة إنجاز المشاريع وأسباب التعثر. وناقش المجتمعون طلب إنشاء كوبري بين قريتَي الغافل وديحمة، وتقوية شبكات المياه المحلّاة بمركز السهي.

وأكد "زعلة" خلال الاجتماع على الجميع مضاعفة الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد وفق رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى رفع المستوى المعيشي والخدمي للمواطن السعودي في شتى المجالات، مؤكدًا للجميع حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسموّ نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، على المتابعة الدائمة والمتابعة الميدانية للوقوف على ما ينفذ من مشاريع خدمية هدفها راحة المواطن، مطالبين بتذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع الخدمية في المنطقة ومحافظاتها.

يشار إلى أن المجلس المحلي بمحافظة صامطة سيُعقد على مدار ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء.

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"محلي صامطة" يناقش مطالب الأهالي بازدواجية طريق السهي- الصوارمة
سبق

ناقش المجلس المحلي بمحافظة صامطة في دورته الأولى للعام الحالي، التى بدأت صباح أمس الثلاثاء برئاسة محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، وبحضور رؤساء مركزي السهي والقفل، ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة؛ المحاور الخدمية للمحافظة ومراكزها، ومطالب الأهالي بازدواجية طريق السهي الصوارمة.

واستعرض الاجتماع مطالب الأهالي بازدواجية طريق المضايا السهي الصوارمة؛ لكثرة الحوادث فيه، إضافة إلى مناقشة المشاريع للقرى التي أضيفت حديثًا لبلدية محافظة صامطة، ومناقشة ما استجدّ حول المنطقة الصناعية بمحافظة صامطة.

كما استمع المجلس لعرضٍ من الإدارات الحكومية الخدمية عن الميزانية الجديدة 2020، ومناقشة البلديات التابعة للمحافظة، ونسبة إنجاز المشاريع وأسباب التعثر. وناقش المجتمعون طلب إنشاء كوبري بين قريتَي الغافل وديحمة، وتقوية شبكات المياه المحلّاة بمركز السهي.

وأكد "زعلة" خلال الاجتماع على الجميع مضاعفة الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد وفق رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى رفع المستوى المعيشي والخدمي للمواطن السعودي في شتى المجالات، مؤكدًا للجميع حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسموّ نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، على المتابعة الدائمة والمتابعة الميدانية للوقوف على ما ينفذ من مشاريع خدمية هدفها راحة المواطن، مطالبين بتذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع الخدمية في المنطقة ومحافظاتها.

يشار إلى أن المجلس المحلي بمحافظة صامطة سيُعقد على مدار ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:48 PM

"محلي صامطة" يناقش مطالب الأهالي بازدواجية طريق السهي- الصوارمة

استعرض الميزانية الجديدة ومستجدّات المنطقة الصناعية ومعدل إنجاز المشاريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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ناقش المجلس المحلي بمحافظة صامطة في دورته الأولى للعام الحالي، التى بدأت صباح أمس الثلاثاء برئاسة محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، وبحضور رؤساء مركزي السهي والقفل، ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة؛ المحاور الخدمية للمحافظة ومراكزها، ومطالب الأهالي بازدواجية طريق السهي الصوارمة.

واستعرض الاجتماع مطالب الأهالي بازدواجية طريق المضايا السهي الصوارمة؛ لكثرة الحوادث فيه، إضافة إلى مناقشة المشاريع للقرى التي أضيفت حديثًا لبلدية محافظة صامطة، ومناقشة ما استجدّ حول المنطقة الصناعية بمحافظة صامطة.

كما استمع المجلس لعرضٍ من الإدارات الحكومية الخدمية عن الميزانية الجديدة 2020، ومناقشة البلديات التابعة للمحافظة، ونسبة إنجاز المشاريع وأسباب التعثر. وناقش المجتمعون طلب إنشاء كوبري بين قريتَي الغافل وديحمة، وتقوية شبكات المياه المحلّاة بمركز السهي.

وأكد "زعلة" خلال الاجتماع على الجميع مضاعفة الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد وفق رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى رفع المستوى المعيشي والخدمي للمواطن السعودي في شتى المجالات، مؤكدًا للجميع حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسموّ نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، على المتابعة الدائمة والمتابعة الميدانية للوقوف على ما ينفذ من مشاريع خدمية هدفها راحة المواطن، مطالبين بتذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع الخدمية في المنطقة ومحافظاتها.

يشار إلى أن المجلس المحلي بمحافظة صامطة سيُعقد على مدار ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء.

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