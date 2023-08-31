أكد الدكتور نايف الزارع عميد كلية التربية بجدة، أن قرار وزارة التعليم منع دخول الهواتف الذكيّة ومنع استخدامها "نهائيًا" داخل المدارس، بعد إقراره مؤقتًا للتهيئة والاستعداد، أتى للمحافظة على الطالب وعلى تركيزه كي يستفيد من يومه الدراسي من دون أي عوامل قد تشتت تركيزه. وأشار في حديثه لقناة "الإخبارية" إلى أن بعض الطلاب قد لا يدرك المخاطر القانونية التي يمكن أن يتعرض لها بسبب إساءة الاستخدام أو تصوير معلميه وزملائه والمنشآت المدرسية، وما فيها من انتهاك لخصوصية الآخرين. ولفت إلى أن غالبية طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية قد يكون اهتمامهم بالهواتف مختلف عن اهتمامات الكبار، مضيفًا "من الأنسب والأسلم لهم في هذه الفترة عدم استخدام الهواتف داخل المدارس لكونها قد تتسبب في تعطيل العملية التعليمية". ‫وكانت وزارة التعليم أصدرت اليوم قرارًا بمنع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع (توكلنا ويب) في خدمة (نتعلّم بحذر)، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي، نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام "توكلنا"، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة. وأوضحت الوزارة أنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يُحفظ لدى إدارة المدرسة. وشددت الوزارة على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتًا كونه مخالفة نظامية، والتقيّد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تُعنى بذلك؛ وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

"الزارع": استخدام الهواتف داخل المدارس قد يتسبب في تعطيل العملية التعليمية عبدالحكيم شار سبق 2021-08-31 أكد الدكتور نايف الزارع عميد كلية التربية بجدة، أن قرار وزارة التعليم منع دخول الهواتف الذكيّة ومنع استخدامها "نهائيًا" داخل المدارس، بعد إقراره مؤقتًا للتهيئة والاستعداد، أتى للمحافظة على الطالب وعلى تركيزه كي يستفيد من يومه الدراسي من دون أي عوامل قد تشتت تركيزه.

وأشار في حديثه لقناة "الإخبارية" إلى أن بعض الطلاب قد لا يدرك المخاطر القانونية التي يمكن أن يتعرض لها بسبب إساءة الاستخدام أو تصوير معلميه وزملائه والمنشآت المدرسية، وما فيها من انتهاك لخصوصية الآخرين.

ولفت إلى أن غالبية طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية قد يكون اهتمامهم بالهواتف مختلف عن اهتمامات الكبار، مضيفًا "من الأنسب والأسلم لهم في هذه الفترة عدم استخدام الهواتف داخل المدارس لكونها قد تتسبب في تعطيل العملية التعليمية".

‫وكانت وزارة التعليم أصدرت اليوم قرارًا بمنع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع (توكلنا ويب) في خدمة (نتعلّم بحذر)، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي، نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام "توكلنا"، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يُحفظ لدى إدارة المدرسة.

وشددت الوزارة على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتًا كونه مخالفة نظامية، والتقيّد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تُعنى بذلك؛ وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 10:14 PM

"الزارع": استخدام الهواتف داخل المدارس قد يتسبب في تعطيل العملية التعليمية أكد أن منع استخدامها للمحافظة على تركيز الطلاب





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أكد الدكتور نايف الزارع عميد كلية التربية بجدة، أن قرار وزارة التعليم منع دخول الهواتف الذكيّة ومنع استخدامها "نهائيًا" داخل المدارس، بعد إقراره مؤقتًا للتهيئة والاستعداد، أتى للمحافظة على الطالب وعلى تركيزه كي يستفيد من يومه الدراسي من دون أي عوامل قد تشتت تركيزه.

وأشار في حديثه لقناة "الإخبارية" إلى أن بعض الطلاب قد لا يدرك المخاطر القانونية التي يمكن أن يتعرض لها بسبب إساءة الاستخدام أو تصوير معلميه وزملائه والمنشآت المدرسية، وما فيها من انتهاك لخصوصية الآخرين.

ولفت إلى أن غالبية طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية قد يكون اهتمامهم بالهواتف مختلف عن اهتمامات الكبار، مضيفًا "من الأنسب والأسلم لهم في هذه الفترة عدم استخدام الهواتف داخل المدارس لكونها قد تتسبب في تعطيل العملية التعليمية".

‫وكانت وزارة التعليم أصدرت اليوم قرارًا بمنع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع (توكلنا ويب) في خدمة (نتعلّم بحذر)، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي، نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام "توكلنا"، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يُحفظ لدى إدارة المدرسة.

وشددت الوزارة على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتًا كونه مخالفة نظامية، والتقيّد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تُعنى بذلك؛ وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.