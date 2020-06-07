كولومبيا: تسجيل 60 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كولومبيا 60 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى ما يزيد على 1200 منذ بداية الجائحة؛ بحسب ما أفادت به وزارة الصحة السبت.

وأضافت الوزارة في بيان، بأن الوباء حصد منذ ظهوره في البلاد في 6 مارس الماضي أرواح 1205 مصابين؛ في حين بلع عدد حالات الإصابة 38 ألفًا و27 بعد تسجيل 1392 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 477 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي من الوباء إلى 14 ألفًا و382.

وأفادت الوزارة بأن معظم حالات الإصابة الجديدة سلجت ببوغوتا (376)، تليها على الخصوص مدينة بارانكيا (192)، وجهات فايي ديل كاوكا (154)، وأتلانتيكو (139)، ونارينيو (120).