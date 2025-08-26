تحتضن المملكة العربية السعودية بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، التي تنطلق غدًا بمشاركة 10 أندية من ثماني دول وست قارات، بجانب وجود فريقين كممثلين للبلد المستضيف "الوحدة – مضر". وتعتبر البطولة ضمن سلسلة من المحافل العالمية التي نجحت في استضافتها السعودية خلال الموسمين الماضيين؛ حيث تحمل "سوبر جلوب" الرقم 12 من بين تلك البطولات التي بدأت بـ"بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج"، مروراً بمهرجان ولي العهد للهجن ومن عالم الصحراء إلى سباق الأبطال للسيارات، ثم ماراثون الرياض الدولي، مروراً بالسباقات الدولية وكرة القدم. ولم تختزل البطولات العالمية في السعودية في مجال واحد من الألعاب؛ بل هدفت لتعدد الألعاب وإقامة المنافسات في عدد من المدن حتى أصبحت السعـودية محطَّ أنظـار العالم والمشاهير. من جانب آخر استقبلت إدارة العلاقات في اللجنة المنظمة عددًا من أعضاء اللجان في الاتحاد الدولي لكرة اليد من إحصائيين وفنيين على مدار الـ72 ساعة الماضية، على أن يكتمل توافد كافة الأعضاء واللجان العاملة مع يوم انطلاق البطولة غدًا الثلاثاء.

بطولة العالم لأندية اليد تنطلق غدًا بالمملكة.. الاستضافة العالمية الـ12 خلال موسمين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-26 تحتضن المملكة العربية السعودية بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، التي تنطلق غدًا بمشاركة 10 أندية من ثماني دول وست قارات، بجانب وجود فريقين كممثلين للبلد المستضيف "الوحدة – مضر".



وتعتبر البطولة ضمن سلسلة من المحافل العالمية التي نجحت في استضافتها السعودية خلال الموسمين الماضيين؛ حيث تحمل "سوبر جلوب" الرقم 12 من بين تلك البطولات التي بدأت بـ"بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج"، مروراً بمهرجان ولي العهد للهجن ومن عالم الصحراء إلى سباق الأبطال للسيارات، ثم ماراثون الرياض الدولي، مروراً بالسباقات الدولية وكرة القدم.



ولم تختزل البطولات العالمية في السعودية في مجال واحد من الألعاب؛ بل هدفت لتعدد الألعاب وإقامة المنافسات في عدد من المدن حتى أصبحت السعـودية محطَّ أنظـار العالم والمشاهير.



من جانب آخر استقبلت إدارة العلاقات في اللجنة المنظمة عددًا من أعضاء اللجان في الاتحاد الدولي لكرة اليد من إحصائيين وفنيين على مدار الـ72 ساعة الماضية، على أن يكتمل توافد كافة الأعضاء واللجان العاملة مع يوم انطلاق البطولة غدًا الثلاثاء.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 01:31 PM

بطولة العالم لأندية اليد تنطلق غدًا بالمملكة.. الاستضافة العالمية الـ12 خلال موسمين "سوبر جلوب" بمشاركة 10 أندية من 8 دول وفريقين من السعودية هما "الوحدة ومضر"





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تحتضن المملكة العربية السعودية بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، التي تنطلق غدًا بمشاركة 10 أندية من ثماني دول وست قارات، بجانب وجود فريقين كممثلين للبلد المستضيف "الوحدة – مضر".



وتعتبر البطولة ضمن سلسلة من المحافل العالمية التي نجحت في استضافتها السعودية خلال الموسمين الماضيين؛ حيث تحمل "سوبر جلوب" الرقم 12 من بين تلك البطولات التي بدأت بـ"بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج"، مروراً بمهرجان ولي العهد للهجن ومن عالم الصحراء إلى سباق الأبطال للسيارات، ثم ماراثون الرياض الدولي، مروراً بالسباقات الدولية وكرة القدم.



ولم تختزل البطولات العالمية في السعودية في مجال واحد من الألعاب؛ بل هدفت لتعدد الألعاب وإقامة المنافسات في عدد من المدن حتى أصبحت السعـودية محطَّ أنظـار العالم والمشاهير.



من جانب آخر استقبلت إدارة العلاقات في اللجنة المنظمة عددًا من أعضاء اللجان في الاتحاد الدولي لكرة اليد من إحصائيين وفنيين على مدار الـ72 ساعة الماضية، على أن يكتمل توافد كافة الأعضاء واللجان العاملة مع يوم انطلاق البطولة غدًا الثلاثاء.