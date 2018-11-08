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الجبل ما يهزه ريح.. أحد يلحق بالتعادل أمام الحزم في الوقت القاتل

الصيعري حضر بـ"هاتريك " الضيوف

تعادل فريق أحد الأول لكرة القدم مع ضيفه الحزم بنتيجة 3/3 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح محمد الصيعري أول أهداف اللقاء لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة السابعة إثر كرة عرضية حولها برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 11 أضاف الصيعري الهدف الثاني للحزم إثر عرضية مماثلة للهدف الأول أسكنها برأسه في المرمى.

وعند الدقيقة 20 حقق لوكاس الهدف الأول لفريق أحد من تسديدة قوية من الطرف الأيسر استقرت داخل شباك الضيوف.

ومن ركلة جزاء عند الدقيقة 61 عادل حسين عبدالغني النتيجة لأحد واضعاً الكرة في الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 72 تمكن محمد الصعيري من تحقيق هاتريك له في اللقاء مضيفاً الهدف الثالث لفريقه الحزم إثر تسديدة داخل المنطقة أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي ( 94 ) عادل لوكاس النتيجة لصالح فريقه أحد من ركلة جزاء قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية اللقاء.

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الجبل ما يهزه ريح.. أحد يلحق بالتعادل أمام الحزم في الوقت القاتل
سبق

تعادل فريق أحد الأول لكرة القدم مع ضيفه الحزم بنتيجة 3/3 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح محمد الصيعري أول أهداف اللقاء لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة السابعة إثر كرة عرضية حولها برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 11 أضاف الصيعري الهدف الثاني للحزم إثر عرضية مماثلة للهدف الأول أسكنها برأسه في المرمى.

وعند الدقيقة 20 حقق لوكاس الهدف الأول لفريق أحد من تسديدة قوية من الطرف الأيسر استقرت داخل شباك الضيوف.

ومن ركلة جزاء عند الدقيقة 61 عادل حسين عبدالغني النتيجة لأحد واضعاً الكرة في الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 72 تمكن محمد الصعيري من تحقيق هاتريك له في اللقاء مضيفاً الهدف الثالث لفريقه الحزم إثر تسديدة داخل المنطقة أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي ( 94 ) عادل لوكاس النتيجة لصالح فريقه أحد من ركلة جزاء قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية اللقاء.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
09:13 PM

الجبل ما يهزه ريح.. أحد يلحق بالتعادل أمام الحزم في الوقت القاتل

الصيعري حضر بـ"هاتريك " الضيوف

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
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تعادل فريق أحد الأول لكرة القدم مع ضيفه الحزم بنتيجة 3/3 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح محمد الصيعري أول أهداف اللقاء لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة السابعة إثر كرة عرضية حولها برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 11 أضاف الصيعري الهدف الثاني للحزم إثر عرضية مماثلة للهدف الأول أسكنها برأسه في المرمى.

وعند الدقيقة 20 حقق لوكاس الهدف الأول لفريق أحد من تسديدة قوية من الطرف الأيسر استقرت داخل شباك الضيوف.

ومن ركلة جزاء عند الدقيقة 61 عادل حسين عبدالغني النتيجة لأحد واضعاً الكرة في الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 72 تمكن محمد الصعيري من تحقيق هاتريك له في اللقاء مضيفاً الهدف الثالث لفريقه الحزم إثر تسديدة داخل المنطقة أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي ( 94 ) عادل لوكاس النتيجة لصالح فريقه أحد من ركلة جزاء قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية اللقاء.

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