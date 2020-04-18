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"جونسون" تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كورونا"

"جنريك" أشار إلى أنه يتبع نصائح طبيبه

ذكر وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كوفيد-19".

وقال "جنريك" خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "إنه يستريح ويتعافى في تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه، لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا في داونينج ستريت".

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"جونسون" تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كورونا"
سبق

ذكر وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كوفيد-19".

وقال "جنريك" خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "إنه يستريح ويتعافى في تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه، لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا في داونينج ستريت".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:27 PM

"جونسون" تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كورونا"

"جنريك" أشار إلى أنه يتبع نصائح طبيبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كوفيد-19".

وقال "جنريك" خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "إنه يستريح ويتعافى في تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه، لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا في داونينج ستريت".

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