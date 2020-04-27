النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

خلال 4 أسابيع.. مركز دعم المنشآت الافتراضي يخدم أكثر من 372 ألف مستفيد ومستفيدة

تنظيم جلسة نقاش حول مبادرة "الزكاة" حضرها 319 ألفاً عبر "تويتر"

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن مركز دعم المنشآت الافتراضي قدّم خدماته إلى 372.232 مستفيداً ومستفيدة خلال 4 أسابيع، توزعوا على لقاءات وبرامج تدريبية وورش عمل استهدفت أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال، ضمن أسابيع إدارة الأزمات، استدامة الأعمال، صناعة الفرص، وصناعة الابتكار، إضافة إلى جلسة نقاش حول مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي حضرها 318.900 شخص عبر بث مباشر على منصة "تويتر".

وقدّمت "منشآت" خلال سلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي عدداً من المواضيع المتخصصة التي تسهم بمساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة.

وشهد أسبوع إدارة الأزمات استفادة 11.691 منشأةً ورائد أعمال من برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى مساعدتهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها، فيما شهد أسبوع استدامة الأعمال استفادة 10.891 صاحب منشأة ورائد أعمال انتظموا في عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والجلسات الإرشادية الهادفة إلى مساعدتهم على استدامة أعمالهم.

ووصل عدد المستفيدين من أسبوع صناعة الفرص إلى 20.309 منشآت ورواد أعمال قدم خلالها 16 دورة تدريبية و14 ورشة عمل، في حين وصل عدد المستفيدين من أسبوع الابتكار إلى 10.441 صاحب منشأة ورائد أعمال قدم خلالها 11 دورة تدريبية و22 ورشة عمل.

وتنوعت البرامج التدريبية وورش العمل خلال الأسابيع الأربعة بين التحول إلى التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والتفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل لأسواق جديدة، والتخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، وتضمنت أيضاً ورش عمل متخصصة في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعّال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.

يُذكر أن "منشآت" مستمرة في تنظيم سلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة؛ لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

منشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال 4 أسابيع.. مركز دعم المنشآت الافتراضي يخدم أكثر من 372 ألف مستفيد ومستفيدة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن مركز دعم المنشآت الافتراضي قدّم خدماته إلى 372.232 مستفيداً ومستفيدة خلال 4 أسابيع، توزعوا على لقاءات وبرامج تدريبية وورش عمل استهدفت أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال، ضمن أسابيع إدارة الأزمات، استدامة الأعمال، صناعة الفرص، وصناعة الابتكار، إضافة إلى جلسة نقاش حول مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي حضرها 318.900 شخص عبر بث مباشر على منصة "تويتر".

وقدّمت "منشآت" خلال سلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي عدداً من المواضيع المتخصصة التي تسهم بمساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة.

وشهد أسبوع إدارة الأزمات استفادة 11.691 منشأةً ورائد أعمال من برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى مساعدتهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها، فيما شهد أسبوع استدامة الأعمال استفادة 10.891 صاحب منشأة ورائد أعمال انتظموا في عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والجلسات الإرشادية الهادفة إلى مساعدتهم على استدامة أعمالهم.

ووصل عدد المستفيدين من أسبوع صناعة الفرص إلى 20.309 منشآت ورواد أعمال قدم خلالها 16 دورة تدريبية و14 ورشة عمل، في حين وصل عدد المستفيدين من أسبوع الابتكار إلى 10.441 صاحب منشأة ورائد أعمال قدم خلالها 11 دورة تدريبية و22 ورشة عمل.

وتنوعت البرامج التدريبية وورش العمل خلال الأسابيع الأربعة بين التحول إلى التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والتفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل لأسواق جديدة، والتخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، وتضمنت أيضاً ورش عمل متخصصة في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعّال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.

يُذكر أن "منشآت" مستمرة في تنظيم سلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة؛ لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
02:16 PM

خلال 4 أسابيع.. مركز دعم المنشآت الافتراضي يخدم أكثر من 372 ألف مستفيد ومستفيدة

تنظيم جلسة نقاش حول مبادرة "الزكاة" حضرها 319 ألفاً عبر "تويتر"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
537

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن مركز دعم المنشآت الافتراضي قدّم خدماته إلى 372.232 مستفيداً ومستفيدة خلال 4 أسابيع، توزعوا على لقاءات وبرامج تدريبية وورش عمل استهدفت أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال، ضمن أسابيع إدارة الأزمات، استدامة الأعمال، صناعة الفرص، وصناعة الابتكار، إضافة إلى جلسة نقاش حول مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي حضرها 318.900 شخص عبر بث مباشر على منصة "تويتر".

وقدّمت "منشآت" خلال سلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي عدداً من المواضيع المتخصصة التي تسهم بمساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة.

وشهد أسبوع إدارة الأزمات استفادة 11.691 منشأةً ورائد أعمال من برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى مساعدتهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها، فيما شهد أسبوع استدامة الأعمال استفادة 10.891 صاحب منشأة ورائد أعمال انتظموا في عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والجلسات الإرشادية الهادفة إلى مساعدتهم على استدامة أعمالهم.

ووصل عدد المستفيدين من أسبوع صناعة الفرص إلى 20.309 منشآت ورواد أعمال قدم خلالها 16 دورة تدريبية و14 ورشة عمل، في حين وصل عدد المستفيدين من أسبوع الابتكار إلى 10.441 صاحب منشأة ورائد أعمال قدم خلالها 11 دورة تدريبية و22 ورشة عمل.

وتنوعت البرامج التدريبية وورش العمل خلال الأسابيع الأربعة بين التحول إلى التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والتفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل لأسواق جديدة، والتخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، وتضمنت أيضاً ورش عمل متخصصة في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعّال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.

يُذكر أن "منشآت" مستمرة في تنظيم سلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة؛ لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,205
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,655
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,678

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة