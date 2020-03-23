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شاهد.. الأهالي يمتثلون لحظر التجول في ساعاته الأولى بالأفلاج

"سبق" ترصد مباشرة المرور لمهامه وتحرير بعض المخالفات

شهدت شوارع الأفلاج في الساعة الأولى امتثالاً لقرار حظر التجول وكثفت الجهات الأمنية تواجدها بتقاطعات المحافظة وسط استجابة وامتثال من الأهالي للقرار من أول ساعة بدأ فيها سريان منع التجول.

ورصدت عدسة " سبق " تواجد دوريات شعبة المرور بالأفلاج التي باشرت مهام أعمالها بتوجيه من مدير مرور الرياض العميد سلطان مشنان السهلي ومتابعة من مدير شعبة المرور المقدم فهد البتال ومباشرة ميدانية من مدير شعبة مرور الأفلاج المكلف رئيس رقباء عبدالعزيز آل عمار كثفت خلالها دوريات المرور تواجدها في الطرقات ورصدت بعض المخالفات.

وأكدت إدارة المرور على الالتزام بتنفيذ القرار الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت طرقات المحافظة قد شهدت خلواً من المارة في صورة أظهرت تقيد المواطنين والمقيمين بتنفيذ القرار والامتثال لتعليمات الدولة.

الأفلاج حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأهالي يمتثلون لحظر التجول في ساعاته الأولى بالأفلاج
سبق

شهدت شوارع الأفلاج في الساعة الأولى امتثالاً لقرار حظر التجول وكثفت الجهات الأمنية تواجدها بتقاطعات المحافظة وسط استجابة وامتثال من الأهالي للقرار من أول ساعة بدأ فيها سريان منع التجول.

ورصدت عدسة " سبق " تواجد دوريات شعبة المرور بالأفلاج التي باشرت مهام أعمالها بتوجيه من مدير مرور الرياض العميد سلطان مشنان السهلي ومتابعة من مدير شعبة المرور المقدم فهد البتال ومباشرة ميدانية من مدير شعبة مرور الأفلاج المكلف رئيس رقباء عبدالعزيز آل عمار كثفت خلالها دوريات المرور تواجدها في الطرقات ورصدت بعض المخالفات.

وأكدت إدارة المرور على الالتزام بتنفيذ القرار الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت طرقات المحافظة قد شهدت خلواً من المارة في صورة أظهرت تقيد المواطنين والمقيمين بتنفيذ القرار والامتثال لتعليمات الدولة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:27 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:02 AM

شاهد.. الأهالي يمتثلون لحظر التجول في ساعاته الأولى بالأفلاج

"سبق" ترصد مباشرة المرور لمهامه وتحرير بعض المخالفات

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
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5,244

شهدت شوارع الأفلاج في الساعة الأولى امتثالاً لقرار حظر التجول وكثفت الجهات الأمنية تواجدها بتقاطعات المحافظة وسط استجابة وامتثال من الأهالي للقرار من أول ساعة بدأ فيها سريان منع التجول.

ورصدت عدسة " سبق " تواجد دوريات شعبة المرور بالأفلاج التي باشرت مهام أعمالها بتوجيه من مدير مرور الرياض العميد سلطان مشنان السهلي ومتابعة من مدير شعبة المرور المقدم فهد البتال ومباشرة ميدانية من مدير شعبة مرور الأفلاج المكلف رئيس رقباء عبدالعزيز آل عمار كثفت خلالها دوريات المرور تواجدها في الطرقات ورصدت بعض المخالفات.

وأكدت إدارة المرور على الالتزام بتنفيذ القرار الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت طرقات المحافظة قد شهدت خلواً من المارة في صورة أظهرت تقيد المواطنين والمقيمين بتنفيذ القرار والامتثال لتعليمات الدولة.

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