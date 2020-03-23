شاهد.. الأهالي يمتثلون لحظر التجول في ساعاته الأولى بالأفلاج

"سبق" ترصد مباشرة المرور لمهامه وتحرير بعض المخالفات

شهدت شوارع الأفلاج في الساعة الأولى امتثالاً لقرار حظر التجول وكثفت الجهات الأمنية تواجدها بتقاطعات المحافظة وسط استجابة وامتثال من الأهالي للقرار من أول ساعة بدأ فيها سريان منع التجول.

ورصدت عدسة " سبق " تواجد دوريات شعبة المرور بالأفلاج التي باشرت مهام أعمالها بتوجيه من مدير مرور الرياض العميد سلطان مشنان السهلي ومتابعة من مدير شعبة المرور المقدم فهد البتال ومباشرة ميدانية من مدير شعبة مرور الأفلاج المكلف رئيس رقباء عبدالعزيز آل عمار كثفت خلالها دوريات المرور تواجدها في الطرقات ورصدت بعض المخالفات.

وأكدت إدارة المرور على الالتزام بتنفيذ القرار الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت طرقات المحافظة قد شهدت خلواً من المارة في صورة أظهرت تقيد المواطنين والمقيمين بتنفيذ القرار والامتثال لتعليمات الدولة.