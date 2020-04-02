بعد دعوة السعودية لاجتماع طارئ لتحالف "أوبك".. قفزة هائلة في أسعار النفط

بلغت نحو 21%

قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 21% بعدما دعت السعودية لاجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+"، الذي يضم مجموعة منتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها.

وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند 30.15 دولار للبرميل بزيادة نسبتها.

وكانت المملكة دعت إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وقالت المملكة في بيان لها، إن "المملكة العربية السعودية تود الإشارة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +)، إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع."

وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.