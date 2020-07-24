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"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

"مستشفى ظلم" يواصل حملاته لتوعية المسافرين على الطرقات السريعة

نفذ جولات داخل المحلات التجارية.. وأوصى بالالتزام بالإجراءات الوقائية

واصل مستشفى ظلم العام تفعيل الحملات الميدانية لتوعية كافة أفراد المجتمع تحت شعار "نعود بحذر"، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

واستهدفت الحملة العاملين وزوار المحلات التجارية في مركز ظلم والعابرين على الطرقات السريعة ومنها طريق "الطائف- الرياض".

وقدّمت الحملة رسائل توعوية تدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن التجمعات، إضافةً إلى تنبيه العاملين في المحلات التجارية بأهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية.

كما قدّم القائمون على الحملة شرحاً لمن يرغب في إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، مبينةً أن من تظهر عليه الأعراض وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة والسعال فإن بإمكانه مراجعة عيادة تطمن في مستشفى ظلم العام دون حجز مسبق، وأما من لا تظهر عليهم الأعراض ويرغبون في الاطمئنان على صحتهم فيمكنهم إجراء الفحوصات عبر الحجز في مراكز تأكد من خلال تطبيق "صحتي".

جدير بالذكر أن الحملة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل عدد من المواطنين والمقيمين، حيث تم تقديم الشكر لهم على التزامهم مع مطالبتهم بالاستمرار في هذا الالتزام حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

مستشفى ظلم العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مستشفى ظلم" يواصل حملاته لتوعية المسافرين على الطرقات السريعة
سبق

واصل مستشفى ظلم العام تفعيل الحملات الميدانية لتوعية كافة أفراد المجتمع تحت شعار "نعود بحذر"، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

واستهدفت الحملة العاملين وزوار المحلات التجارية في مركز ظلم والعابرين على الطرقات السريعة ومنها طريق "الطائف- الرياض".

وقدّمت الحملة رسائل توعوية تدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن التجمعات، إضافةً إلى تنبيه العاملين في المحلات التجارية بأهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية.

كما قدّم القائمون على الحملة شرحاً لمن يرغب في إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، مبينةً أن من تظهر عليه الأعراض وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة والسعال فإن بإمكانه مراجعة عيادة تطمن في مستشفى ظلم العام دون حجز مسبق، وأما من لا تظهر عليهم الأعراض ويرغبون في الاطمئنان على صحتهم فيمكنهم إجراء الفحوصات عبر الحجز في مراكز تأكد من خلال تطبيق "صحتي".

جدير بالذكر أن الحملة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل عدد من المواطنين والمقيمين، حيث تم تقديم الشكر لهم على التزامهم مع مطالبتهم بالاستمرار في هذا الالتزام حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
03:30 PM

"مستشفى ظلم" يواصل حملاته لتوعية المسافرين على الطرقات السريعة

نفذ جولات داخل المحلات التجارية.. وأوصى بالالتزام بالإجراءات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل مستشفى ظلم العام تفعيل الحملات الميدانية لتوعية كافة أفراد المجتمع تحت شعار "نعود بحذر"، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

واستهدفت الحملة العاملين وزوار المحلات التجارية في مركز ظلم والعابرين على الطرقات السريعة ومنها طريق "الطائف- الرياض".

وقدّمت الحملة رسائل توعوية تدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن التجمعات، إضافةً إلى تنبيه العاملين في المحلات التجارية بأهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية.

كما قدّم القائمون على الحملة شرحاً لمن يرغب في إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، مبينةً أن من تظهر عليه الأعراض وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة والسعال فإن بإمكانه مراجعة عيادة تطمن في مستشفى ظلم العام دون حجز مسبق، وأما من لا تظهر عليهم الأعراض ويرغبون في الاطمئنان على صحتهم فيمكنهم إجراء الفحوصات عبر الحجز في مراكز تأكد من خلال تطبيق "صحتي".

جدير بالذكر أن الحملة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل عدد من المواطنين والمقيمين، حيث تم تقديم الشكر لهم على التزامهم مع مطالبتهم بالاستمرار في هذا الالتزام حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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