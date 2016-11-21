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رسميًّا.. الرياض تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الـ7 للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025

لتصبح العاصمة أوّل مدينة تستضيف هذه الدورة غرب القارة

صادقت عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي الـ40 بالإجماع على منح مدينة الرياض حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ7 للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025 لتصبح الرياض أوّل مدينة تستضيف هذه الدورة غرب القارة.

وجاءت مصادقة الجمعيّة العموميّة الـ40 على تقرير اللجنة المنظمّة لدورة الألعاب الآسيوية الـ22 الرياض 2034 بعد العرض المقدّم من نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية عضو المكتب التنفيذي الأمير فهد بن جلوي والذي أوضح الخطة بعيدة المدى للآسياد.

ويترأس نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي وفد المملكة في أعمال الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي والتي تعقد حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عضو المكتب التنفيذي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتناقش الجمعية تقارير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022) ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر(غوانزو2022) والدورات الآسيوية المقبلة، وكذلك تقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الثانية والعشرون الرياض 2034 وملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة 2025م.

ويضم الوفد الرسمي للمملكة، عضوي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود و أضواء العريفي، والمدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي عبدالعزيز البقوص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. الرياض تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الـ7 للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025
سبق

صادقت عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي الـ40 بالإجماع على منح مدينة الرياض حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ7 للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025 لتصبح الرياض أوّل مدينة تستضيف هذه الدورة غرب القارة.

وجاءت مصادقة الجمعيّة العموميّة الـ40 على تقرير اللجنة المنظمّة لدورة الألعاب الآسيوية الـ22 الرياض 2034 بعد العرض المقدّم من نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية عضو المكتب التنفيذي الأمير فهد بن جلوي والذي أوضح الخطة بعيدة المدى للآسياد.

ويترأس نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي وفد المملكة في أعمال الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي والتي تعقد حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عضو المكتب التنفيذي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتناقش الجمعية تقارير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022) ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر(غوانزو2022) والدورات الآسيوية المقبلة، وكذلك تقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الثانية والعشرون الرياض 2034 وملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة 2025م.

ويضم الوفد الرسمي للمملكة، عضوي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود و أضواء العريفي، والمدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي عبدالعزيز البقوص.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
02:12 PM

رسميًّا.. الرياض تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الـ7 للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025

لتصبح العاصمة أوّل مدينة تستضيف هذه الدورة غرب القارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادقت عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي الـ40 بالإجماع على منح مدينة الرياض حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ7 للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025 لتصبح الرياض أوّل مدينة تستضيف هذه الدورة غرب القارة.

وجاءت مصادقة الجمعيّة العموميّة الـ40 على تقرير اللجنة المنظمّة لدورة الألعاب الآسيوية الـ22 الرياض 2034 بعد العرض المقدّم من نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية عضو المكتب التنفيذي الأمير فهد بن جلوي والذي أوضح الخطة بعيدة المدى للآسياد.

ويترأس نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي وفد المملكة في أعمال الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي والتي تعقد حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عضو المكتب التنفيذي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتناقش الجمعية تقارير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022) ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر(غوانزو2022) والدورات الآسيوية المقبلة، وكذلك تقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الثانية والعشرون الرياض 2034 وملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة 2025م.

ويضم الوفد الرسمي للمملكة، عضوي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود و أضواء العريفي، والمدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي عبدالعزيز البقوص.

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