البرازيلي "دانكلير" يعزِّز صفوف "الأهلي" لموسمين

قادمًا من "كريزو أوساكا" الياباني

أعلن نادي الأهلي اليوم الجمعة تعاقده رسميًّا مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمًا من كريزو أوساكا الياباني.



وقال النادي في بيان عبر تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا (٢٩ عامًا)؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر".



وانتقل دانكلير إلى صفوف الأهلي قادمًا من كريزو أوساكا الياباني، الذي تعاقد معه في 16 فبراير 2021 من فريق فيسيل كوبي الياباني أيضًا.



وبدأ المدافع مسيرته في فيتوريا البرازيلي، وتنقل في أندية عدة بموطنه، ولعب مع بوتافوغو وجوانفيل، قبل أن ينتقل إلى إستوريل البرتغال، ثم لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، وتعاقد معه فيتوريا سيتوبال البرتغالي، ثم توجه إلى الدوري الياباني.



وحقق دانكلير بيريرا في 2019 لقب كأس اليابان مع فيسيل كوبي، وأيضًا السوبر الياباني في 2020.