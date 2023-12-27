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‏"ابن حافظ" للمرتبة الـ11.. رئيسًا لبلدية محايل

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قرارًا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي حافظ إلى المرتبة الحادية عشرة.

فيما عبّر "إبن حافظ" عن عظيم شكره وتقديره لأمين عسير مؤكدًا أن الترقية دافع كبير لبذل المزيد من العمل والجهد لتحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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‏"ابن حافظ" للمرتبة الـ11.. رئيسًا لبلدية محايل
سبق

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قرارًا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي حافظ إلى المرتبة الحادية عشرة.

فيما عبّر "إبن حافظ" عن عظيم شكره وتقديره لأمين عسير مؤكدًا أن الترقية دافع كبير لبذل المزيد من العمل والجهد لتحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
01:21 AM

‏"ابن حافظ" للمرتبة الـ11.. رئيسًا لبلدية محايل

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قرارًا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي حافظ إلى المرتبة الحادية عشرة.

فيما عبّر "إبن حافظ" عن عظيم شكره وتقديره لأمين عسير مؤكدًا أن الترقية دافع كبير لبذل المزيد من العمل والجهد لتحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

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