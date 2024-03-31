"ولادة مكة" يحتفي باليوم العالمي للصرع

تحت "شعار جولة في دماغ الإنسان"

افتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات الطبية الدكتور أحمد خروبي، الجمعة الماضي، فعاليات اليوم العالمي للصرع تحت شعار "جولة في دماغ الإنسان"، بالحديقة المواجهة لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة بحضور استشاري الفيزياء الطبية الدكتور أنس سدايو؛ وعددٍ من الكوادر الطبية وغير الطبية.

من جانبه، عبّر مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات الطبية الدكتور أحمد خروبي؛ عن سروره لإقامة هذه الفعالية، كما قدّم جزيل شكره للقائمين والمنظمين؛ متمنياً الاستفادة والتوفيق للجميع.

وأبانت رئيسة قسم المخ والأعصاب الدكتورة عبير مطر؛ أن الهدف من إقامة تفعيل اليوم العالمي للصرع، هو توعية وتثقيف الناس وتعريفهم بمرض الصرع، وشرح كيفية التعامل مع مريض الصرع من قِبل العائلة والمجتمع، إضافة إلى الإسعافات الأولية الخاصة بمرض الصرع وعرض أهم النصائح.

وفِي تصريح خاص تقدم مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور أحمد المحمادي؛ بخالص الشكر والتقدير لقسم الأطفال ممثلاً بقسم المخ والأعصاب، على ما يقدموه من رعاية طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير الدولية، مثمّناً جهود وحرص وزارة الصحة في تقديم أفضل الخدمات ومتابعتهم الحثيثة لمتطلبات هذه الفئة الغالية علينا.

جدير بالذكر أن الفعالية تضمنت معرضاً توعوياً يحتوي أركاناً عدة؛ منها: ركن الاسشارات الطبية، وركن تخطيط الدماغ، وركن الرنين المغناطيسي، وركن التغذية الإكلينيكية، وركن الصيدلة، وركن للصحة النفسية، وركن للخدمة الاجتماعية، إضافة إلى بعض الأركان الترفيهية للأطفال.